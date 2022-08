Umfahrungen Lichtensteig und Wattwil werden für kurze Zeit nachts gesperrt

Am 15. September 2022 wird die 2. Etappe der Umfahrung Wattwil dem Verkehr übergeben. Bild: PD

Während der Arbeiten an der 2. Etappe der Umfahrung Wattwil wurden Arbeiten an Teilanlagen der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen der 1. Etappe und der Umfahrung Lichtensteig nötig. Die neuen Anlagen konnten in den letzten Monaten erstellt und erfolgreich getestet werden. Nun können die alten Anlagen zurückgebaut und die neuen in Betrieb genommen werden. gleichzeitig werden die jährlich nötigen Grünpflegearbeiten vorgezogen und mit diesen Arbeiten kombiniert.

Dazu müssen die Umfahrungen Lichtensteig und Wattwil zum letzten Mal während je vier Nächten gesperrt werden. Damit die Verkehrsbelastungen in Lichtensteig und Wattwil möglichst gering ausfallen, werden die Arbeiten wiederum nachts durchgeführt.

Zuerst wird die Umfahrung Lichtensteig ab dem 22. bis zum 26. August nachts gesperrt werden. Danach folgt die nächtliche Sperrung des Streckenteils der die Umfahrung Wattwil 1. Etappe (Flooz bis Brendi) vom 29. bis zum 2. September. Diese Sperrungen erfolgen zwischen 19.15 Uhr und 5.00 Uhr statt.