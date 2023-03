Marco Fischbacher erstmals auf dem Siegerpodest

Der Riesenslalom ist die Spezialität des Obertoggenburgers Marco Fischbacher. Bild: Stephan Boegli/Swiss Ski

Nach langer Pause fanden im Europacup am Montag und Dienstag wieder Riesenslalom statt. Dabei erreichte Marco Fischbacher aus Unterwasser in seinem 32. Einsatz im Europacup erstmals einen Podestplatz. Beim zweiten Rennen am Dienstag fuhr der Obertoggenburger in Folgaria (Italien) auf den dritten Platz. Für Fischbacher ist klar: «Das ist der grösste Erfolg meiner Karriere.»

Am Vortag war ihm die längere Pause noch anzusehen. Im ersten Lauf fuhr er auf Rang 14, im zweiten Durchgang erfolgte immerhin die Steigerung auf Platz 12. Der 26-Jährige wusste, dass am Dienstag noch mehr drin liegen würde: «Ich wollte einen Top-Ten-Platz. Mit dem Podium wurden meine Erwartungen übertroffen.» Die Entscheidung um die Podestplätze fiel hauchdünn aus. Denn der Norweger Fredrik Möller setzte sich 0,06 Sekunden vor Hannes Zingerle (Italien) und 0,09 Sekunden vor Marco Fischbacher durch. Auf Platz vier folgte Luca de Aliprandini (Italien) mit nur 0,01 Sekunden Abstand.

Der zweite Obertoggenburger, Josua Mettler, fuhr am Dienstag mit 0,80 Sekunden Rückstand auf den Sieger auf Platz 19. Ins erste Rennen am Montag startete Mettler sehr gut. Nur der nachmalige Sieger George Steffey war im ersten Lauf schneller als der Toggenburger. Auf dem Weg zu einem Spitzenergebnis dann das Missgeschick: Im obersten Streckenteil unterlief Mettler ein Fehler und er verlor so viel Zeit, dass er sogar aus den Punkten fiel. Am Ende resultierte ein enttäuschender 50. Platz. (kuc)