Basler aus Nesslau stellt in Lichtensteig aus

Gut 30 Kunstinteressierte besuchten Oliver Bruderers Vernissage im Rathaus für Kultur. Bild: Sascha Erni

Am vergangenen Samstag fand in Lichtensteiger Rathaus für Kultur die Vernissage von Oliver Bruderers aktuellen Einzelausstellung statt. Aufgewachsen in Nesslau, absolvierte er später das Studium in Scientific Visualisation an der Zürcher Hochschule der Künste. Nach dem Masterstudium folgten Auslandaufenthalte für archäologische Ausgrabungen rund ums Mittelmeer. Bruderer lebt heute in Basel.

Während einer Coronapause im Jahr 2022 kam der Wunsch auf, täglich doch noch ein Bild zu malen, wie Oliver Bruderer an der Vernissage ausführte. Monatlich legte er sich ein Sammelthema zurecht und zeichnete dazu Passendes. Neben ergänzenden Bildern zu seiner Arbeit als wissenschaftlicher Illustrator entstanden so auch Eindrücke aus dem direkten Umfeld in seiner Wohnung: Brot und Keramik, Gläser und Früchte. Die Ausstellung im Rathaus für Kultur ist noch bis und mit Donnerstag zu sehen. (pd/ser)