«Bike to work»: Wattwiler Firmen strampelten fast 20'000 Kilometer weit

Beim Projekt «Bike to work» versuchen alle Teilnehmenden, möglichst mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Bild: Oliver Menge

Auch in diesem Frühjahr fand die Aktion «Bike to work» von Pro Velo Schweiz statt. Dabei sollen möglichst viele Personen mit dem Velo zur Arbeit fahren. An der diesjährigen Challenge haben sich in Wattwil 11 Betriebe mit 29 Teams beteiligt. Insgesamt haben die Mitarbeitenden der Firmen 19’514 Kilometer zurückgelegt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Damit hätten sie beinahe die Distanz von Nord- zum Südpol (20’000 km) zurückgelegt. Insgesamt wurde an 1742 Tagen gestrampelt.