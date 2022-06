Tag der Offenen Einkaufsstrasse in Wattwil

Vergangenen Samstag wurde die Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse in Wattwil gefeiert. Bild: PD

Endlich wurde die letzte Baumaschine weggefahren und die Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse in Wattwil ist umfassend abgeschlossen. Aus diesem Anlass luden die Wattwiler Ladengeschäfte, Dienstleister und Gastronomen am vergangenen Samstag ihre Kundinnen, Gäste und Besucherinnen ein, die neue Einkaufsstrasse zu entdecken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Diverse Aktionen wurden in Wattwil durchgeführt. Bild: PD

Der neue Strassenabschnitt war mit Ballonsäulen geschmückt und es gab Spielereien, Leckereien und Angebote zu entdecken. Wer wollte, konnte sich in mehreren Gängen verpflegen: In Madlen’s Café gab es Salt-Beef-Bagels, in der Bäckerei Forrer Pizza oder Chäschüechli. Gleichenorts gab es auch hausgemachte Glacé-Spezialitäten. Jene von der Raiffeisenbank stammten dafür vom Bauernhof und der Erlös wurde für einen guten Zweck weitergegeben.

Zum Kaffee sowie zu jedem Einkauf offerierte das Café Abderhalden einen Yburger Goldtaler, bei Augenoptik Ott und in der Ludothek konnten Schokoküsse von der passenden Schleuder zugeworfen werden. Musikalische Einlagen und Gin-Degustationen wurden im Labor an der Ebnaterstrasse 79 serviert. Bodenständige Alphorn-Töne erklangen in der Poststrasse beim Neuroth Hörcenter. Eine nostalgische Note verlieh dem Anlass der Drehorgelspieler Jürgen Laufer.

Abkühlung gab es beim neuen Wasserspiel. Bild: PD

Die St.Galler Kantonbank veranstaltete auf dem Bräkerplatz ein Torwandschiessen mit Wettbewerb. Glücksräder und Wettbewerbe führten die Drogerie Abderhalden, die Thurwerke sowie Toggimobile durch. Im Hörcenter Sennhauser waren Art-Deco-Objekte von Kathrin Sennhauser zu sehen.

Das Gutscheinheft, das in der letzten Ausgabe dieser Zeitung beilag, bleibt noch bis zum 9. Juli gültig. (pd/mas)