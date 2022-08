Obertoggenburgerin in Top 20 bei «Germany's Next Speaker Star»

Die Obertoggenburgerin Selina Näf steht in den Top 20 bei «Germany’s Next Speaker Star». Bild: PD

Die gebürtige Obertoggenburgerin Selina Näf hat sich vergangenen Samstag mit rund 120 Mitbewerberinnen und Mitbewerbern bei «Germany's Next Speaker Star» gemessen und wurde von Jury und Publikum in die Top 20 gewählt. Dies berichtete das Onlineportal «toggenburg24». Die Veranstaltung fand in der Stadthalle Langen in Hessen statt.

Der Wettbewerb hat zum Ziel, die besten Nachwuchsrednerinnen und -redner zu entdecken. Näf musste die Jury sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer in zwei Minuten zum Thema «You can do magic» in einer Rede überzeugen. Wie «toggenburg24» schreibt und im Hinblick auf ihr Top-20-Resultat ist ihr dies mit ihrer Rede «Du kannst Magie. Ende der Geschichte» gut gelungen.

Die nächste Runde findet nun am 1. September statt. Unter www.speakerstars.de/livestream. kann die Veranstaltung ab 19 Uhr live mitverfolgt werden. Die verbliebene Top 5 kämpfen schliesslich im Finale am 20. Oktober um den Titel «Germany’s Next Speaker Star 2022». (alr)