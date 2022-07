Barbara Damaschke-Böschs letzte Tage im Amt

In diesen Tagen endet für Barbara Damaschke-Bösch die Amtszeit als Kirchenrätin der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen.

Während acht Jahren war die Hemberger Pfarrerin Kirchenrätin der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit lag auf dem Religionsunterricht an den Schulen. Dass die Kirche nicht mehr das Fach ERG (Ethik, Religion, Gemeinschaft) in den Schulen unterrichten dürfe, schmerze sie, heisst es in einem Communiqué der Kirche. Doch sei der neue Lehrplan für das Fach Religion in Kraft und das Projekt «Junge Menschen in der Kirche» auf gutem Weg.

Nun trat sie bei den Gesamterneuerungswahlen nicht mehr an. Schon bei Amtsantritt habe sie gesagt, dass sie etwa acht Jahre bleiben werde. Die 45-Jährige, die in Hemberg zusammen mit ihrem Mann das Pfarramt führt, wird zitiert: «Ich finde Veränderung wichtig – für mich und für das Gremium.» Zudem sei sie schon lange in der Kirchenpolitik tätig; zunächst neun Jahre in der Synode der St.Galler Kirche, und zwölf Jahre im Parlament der Evangelischen Kirche Schweiz (EKS). (red/pd)