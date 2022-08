Stafette bei der Eröffnung der neuen Umfahrungsstrasse

Bei der Eröffnungsfeier der neuen Umfahrung von Wattwil nach Ebnat-Kappel gibt es einen Stafettenlauf. Bild: PD

Allen Laufbegeisterten bietet sich am kommenden Sonntag, 21. August die Gelegenheit, auf der neuen Umfahrung an einem einmaligen Sportanlass teilzunehmen. Eingebettet in das Umfahrungsfest der Gemeinden Wattwil und Ebnat-Kappel organisiert der TSV Wattwil am Sonntag ab 11.45 die Umfahrungsstafette, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ob sportlich ambitioniert oder bunt verkleidet in der «Funkategorie», für alle Teilnehmenden ist etwas dabei. Ein Wettstreit zwischen den Gemeinden Wattwil und Ebnat-Kappel bringt zusätzliche Spannung.

Genaue Infos und Anmeldemöglichkeiten sind unter tsvwattwil.ch oder wattinwilare.ch zu finden. (pd/mas)