Wildhaus schon in Revision, Chäserrugg läuft noch ein paar Tage

Endgültiger Sommerschluss. Die Bahnen der Bergbahnen Wildhaus AG befinden sich seit dem 23. Oktober in Revision. Bild: PD

In den kommenden Tagen soll weiterhin die Sonne dominieren. Wer ihr im Toggenburg noch mit einer Seilbahn entgegen fahren will, kann dies am Chäserrugg bis am 1. November noch täglich tun. Danach laufen auch die Standseilbahn Unterwasser-Iltios und die Luftseilbahn auf den Chäserrugg nur noch am Wochenende und bei gutem Wetter. Die Bahnen der Bergbahnen Wildhaus befinden sich seit Sonntag in Revision.

Am 10. Dezember wird in Wildhaus der Winterbetrieb gemäss Website im täglichen Teilbetrieb aufgenommen. Ab dem 17. Dezember sind dann die Bahnen beider Toggenburger Bergbahnunternehmen täglich in Vollbetrieb. (rop)