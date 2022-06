Zehn Mieterwechsel in der Genossenschaft Alterswohnungen Wattwil

Die Vorstandsmitglieder Walter Brändle, Marlen Winteler, Guido Messmer, Ursula Dornbierer, Albert Fisch, Markus Haag (von links). Bild: PD

Am Dienstagabend wurden die Genossenschafter der Alterswohnungen Wattwil zur 49. Hauptversammlung im Restaurant Thurpark eingeladen.

Dem Jahresbericht ist zu entnehmen, dass im abgelaufenen Jahr in den 51 Wohnungen zehn Mieterwechsel, die meisten infolge Übertritts ins Alters- und Pflegeheim, erfolgten. Die Wohnungen werden bei Mieterwechseln jeweils saniert und erneuert, weshalb die drei Liegenschaften der Genossenschaft in baulich guten Zustand sind, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Kassier Guido Messmer konnte über ein gutes Geschäftsjahr 2021 berichten. Es wurde ein Reingewinn von 133’500 Franken erzielt. Die Anzahl der Genossenschafter hat sich um sechs reduziert und betrug Ende Jahr 200 Genossenschaftsmitglieder.

Rücktritt Albert Fisch

Infolge Rücktritts von Albert Fisch aus dem Vorstand wurde mit Walter Brändle ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Walter Brändle wird innerhalb des Vorstands sich um den Unterhalt der Liegenschaften kümmern.

Die Vorstandsmitglieder bedanken sich bei Albert Fisch für die langjährige Tätigkeit. Albert Fisch war 26 Jahre im Vorstand der Genossenschaft tätig und hat sich vorwiegend um den Unterhalt der Liegenschaften gekümmert. In dieser Zeit wurde in den Jahren 1999-2000 der Wohnblock am Kirchenrain mit 22 Wohnungen erstellt. Im Jahre 2008 konnte die neu erworbene und sanierte Liegenschaft an der Thuraustrasse bezogen werden. (pd/mas)