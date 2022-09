Krummenau: Kind fällt von Heuboden

Das Kind stürzte rund zweieinhalb Meter in die Tiefe. Bild: Kapo

Am Donnerstagabend den 1. September, um zirka 17.40 Uhr, ist es in einer Scheune am Berg-Blomberg in Krummenau zu einem Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei berichtet. Ein einjähriger Bub habe in einem unbeobachteten Moment selbstständig die Treppe zum Heustock bestiegen und sei aus bislang unbekannten Gründen etwa 2,6 Meter in die Tiefe gefallen. Er wurde dabei verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. (kapo)