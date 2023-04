Toggenburgshop in Neu St.Johann öffnet am Freitag

Neben der Brauerei St.Johann entsteht ein 24-Stunden-Shop. Bild: PD

In Neu St.Johann öffnet am Freitag der zweite Standort des Toggenburgshop. In der Remise neben der Brauerei St.Johann wurde ein Selbstbedienungsladen mit regionalen Produkten eingerichtet, heisst es in einer Mitteilung.

Seit gut einem Jahr betreibt die Toggenburgshop AG an der Bahnhofstrasse 22 in Wattwil einen Selbstbedienungsladen. Der Laden steht den Kundinnen und Kunden während 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Der Toggenburgshop arbeitet mit gut 30 Produzenten und Lieferanten aus der Region zusammen. Das Sortiment umfasst vor allem frische Lebensmittel wie Fleisch-, Brot- und Milchprodukte.

Am Freitag öffnet der Toggenburgshop in Neu St.Johann. Bild: PD

In den letzten Monaten entstand im Schuppen neben der Brauerei St.Johann ein zweiter Toggenburgshop. In der historischen Liegenschaft an zentraler Lage werden die Produkte ähnlich dem Konzept in Wattwil angeboten. In Ergänzung ist ein mit Altersprüfung versehener Ladenteil installiert, in dem unter anderem das Biersortiment der Brauerei St.Johann angeboten wird. Auch in Wattwil sollen in Zusammenarbeit mit dem Mini-Bierladen aus Lichtensteig Bierspezialitäten und Destillate aus der Region angeboten werden. Dafür wurde ein Kühlschrank mit Alterskontrolle installiert.

Die Eröffnung des Toggenburgshop an der alten Webereistrasse 14 in Neu St.Johann findet am Freitag, 31. März statt. Der Laden steht ab 10 Uhr offen. Ab 16 Uhr gibt es Pizza und Bier in der Brauerei. (pd/mas)