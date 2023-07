Solides Resultat für Clientis Bank Toggenburg – Umbau in Bazenheid beginnt

Visualisierung der Geschäftsstelle Bazenheid, die im Frühling 2024 umgebaut sein soll. Bild: zvg

Mit 14,05 Prozent Wachstum beim Bruttoerfolg Zinsengeschäft weist die Clientis Bank Toggenburg AG ein solides Resultat im ersten Halbjahr 2023 aus. Auch das Depotvolumen stieg per 30. Juni 2023 um rund 7,5 Millionen Franken (+5,23%) auf rund 151,7 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Franken.

Die Rating-Agentur Moody’s bestätigte im Juni ihre Bewertungen für die Banken der Clientis Gruppe: «A2» für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote «Prime 1» für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie den Ausblick mit «stabil».

Ein knappes Jahr nach dem Umzug in den neuen Hauptsitz in Kirchberg, starten im dritten Quartal die Umbauarbeiten der Geschäftsstelle in Bazenheid. «Analog Kirchberg steht zukünftig auch in Bazenheid die Beratung im Fokus. Ein- und Auszahlungen werden an modernen Bancomaten möglich sein», sagt Andreas Fässler, Vorsitzender der Geschäftsleitung, gemäss einer Medienmitteilung. Der Umbau wird voraussichtlich im Frühling 2024 abgeschlossen sein. Um trotz der Renovationen Kundinnen und Kunden zu beraten, bezieht die Bank während dieser Zeit ein Provisorium im 1. Stock im gewohnten Gebäude der Geschäftsstelle in Bazenheid. Bargeldbezug ist am Bancomaten möglich. (pd)