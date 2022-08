Jazztage Lichtensteig früher als sonst eröffnet

Die Toggenburger Blues-Band Invade spielte am Vorabend der offiziellen Eröffnung der Jazztage 2022 in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

«Dieser Abend ist ein Dank des Jazzclubs an die Fans und die Bevölkerung», sagte Dani Blatter, Kassier des Vereins, am Donnerstagabend auf dem Postplatz. Eigentlich starten die 32. Jazztage Lichtensteig regulär erst am Freitag. Aber nach zwei Jahren Pandemie-Pause schien ein solches «Geschenk», wie es Blatter nannte, als angemessen. An die 300 Besucherinnen und Besucher nahmen die informelle Einladung an und feierten drei Stunden lang zur Musik der Toggenburger Blues-Band Invade. (ser)