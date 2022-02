TOGGENBURG-TICKER Rechnungsabschluss in Nesslau knapp drei Millionen besser als erwartet +++ Bazenheid schlägt Bronschhofen +++ Kuhn eröffnet Bäckerei-Café in der St.Galler Altstadt Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Mittwoch, 16. Februar, 12:00 Uhr

Rechnungsabschluss in Nesslau knapp drei Millionen besser als erwartet

Die Gemeinde Nesslau präsentiert erneut einen positiven Rechnungsabschluss. Bild: PD

Einmal die Gemeinde Nesslau einen positiven Rechnungsabschluss. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von 1'019'300 Franken. Nun liegt ein Ertragsüberschuss von 1'730'843 Franken vor, wie dem Gemeindeblatt zu entnehmen ist. Die Besserstellung beträgt 2,75 Millionen Franken.

Insbesondere Minderausgaben im Bereich Bildung, die einen Drittel des Abschlusses ausmachen, aber auch Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern sowie Buchgewinne beim Verkauf von Bauland, sind für die schwarzen Zahlen verantwortlich, heisst es weiter. Ob die Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre zu einer weiteren Senkung des Steuerfusses führen, lässt die Gemeinde derzeit offen und verweist auf das nächste Mitteilungsblatt. Dann wird das Budget präsentiert. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 09:45 Uhr

Trotz Rückstand schlägt Bazenheid Bronschhofen mit 3:2

Mirco Jungblut, Mitte, erzielte für die Bazenheider den dritten Treffer. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bazenheid (2. Liga Inter) konnte auch das zweite Testspiel innert vier Tagen für sich entscheiden. Nach dem 2:1-Erfolg am letzten Samstag gegen Eschen/Mauren, liessen die Toggenburger am Dienstagabend auf dem Kunstrasen der Sportanlage Bergholz in Wil ein 3:2 gegen Bronschhofen (2. Liga regional) folgen.

Der Unterklassige ging in der Startphase durch Jonas Wiesli in Führung. Eine Minute später gelang Silvano Teixeira der Ausgleich. Erneut war es dann Wiesli, der das 2:1 für Bronschhofen schoss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Marena das 2:2 bewerkstelligen.

Nach gut einer Stunde war es dann Mirco Jungblut, der mit dem 3:2 den Bazenheider Sieg sicherstellte. (bl)

Dienstag, 15. Februar, 15:37 Uhr

Kuhn eröffnet Bäckerei-Café in der St.Galler Altstadt

In rund zehn Tagen eröffnet die Bäckerei Kuhn in der St.Galler Altstadt eine Filiale. Bild: Alex Spichale

Am 24. Februar eröffnet die Bäckerei Kuhn an der Spisergasse 1 in der Stadt St. Gallen – im ehemaligen Zollibolli-Haus – einen weiteren Standorte. Der Bäckerei- und Gastronomiebetrieb begann 1888 mit einfachsten Mitteln in Brunnadern und beschäftigt heute über 220 Mitarbeiter in bald 13 Filialen.

Der neue Standort in der Stadt St. Gallen sei gut gewählt, denn er habe einen langen Bezug zum ehrenwerten Bäckerhandwerk, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Ganz in der Nähe wurde schon im Mittelalter Brot verkauft; Die gegenüber der neuen Filiale vom Bärenplatz abgehende Gasse Hinterlauben, wurde bis ins 19. Jahrhundert «Hinter der Brotlaube» genannt.

In Sichtweite des Stiftsbezirks liegt die Bäckerei-Café Filiale mitten im touristischen Hotspot. «Wir freuen uns, mit der neuen Filiale auch einen Beitrag zur Belebung der Altstadt zu leisten. Deshalb wird der gastliche Ort am Bärenplatz auch am Sonntag geöffnet sein.», sagt Richard Kuhn, der den Bäckerei- und Gastronomiebetrieb in der fünften Generation leitet.

Dienstag, 15. Februar, 14:56 Uhr

Wildhaus: Knabe erlitt Verbrennungen durch Stichflamme

Ein Knabe erlitt in einem Restaurant Verbrennungen durch eine Stichflamme. Bild: Kapo

Am Montag kurz nach 19.40 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung erhalten, dass in einem Restaurant im Dorf ein achtjähriger Junge durch eine Stichflamme verletzt worden sei.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, ass die Familie des Knaben in dem Restaurant ein Fondue. Als ein 34-jähriger Kellner die Brennpaste am Tisch der Familie nachfüllte, entstand eine Stichflamme. Diese setzte die Kleider des Jungen in Brand. Die brennende Kleidung konnte dem Kind weggerissen und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch zog sich der Achtjährige Verbrennungen zu.

Er wurde von der AP3 Luftrettung ins Spital geflogen. Der 46-jährige Vater des Knaben zog sich wegen dem Feuer leichte Verletzungen zu. Nebst der AP3 Luftrettung standen Einsatzkräfte der Kantonspolizei St.Gallen und der örtlichen Feuerwehr im Einsatz. Der genaue Hergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (kapo)

Dienstag, 15. Februar, 09:35 Uhr

Siebter Platz im Super-G für Josua Mettler

Josua Mettler klassierte sich in einem stark besetzten Europacup-Super-G auf Platz sieben. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Im Europacup-Su­per-G von Oppdal (Nor) hat sich der Obertoggenburger Josua Mettler für Rang 31 im Super-G von Kvitfjell (Nor) rehabilitiert. Er fuhr 0,75 Sekunden hinter Sieger Markus Nordgaard Fossland (Nor) als Siebter ins Ziel.

Das ist mehr als nur ein Achtungserfolg. Denn das Teilnehmerfeld war abermals stärker als in Kvitfjell. Vor ihm klassierten sich fast ausschliesslich Fahrer, die bereits im Weltcup fleissig gepunktet haben – ausser dem Sieger. (kuc)

Dienstag, 15. Februar, 08:17 Uhr

Simon Ammann: Olympisches Diplom zum Abschluss

Simon Ammann freut sich über seinen Sprung auf der Olympiaschanze in Peking. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Am Montag ging mit dem Teambewerb der letzte Wettkampf für die Skispringer an den Olympischen Winterspielen in Peking zu Ende. Aus Schweizer Sicht könnte damit ein erfolgreiches Sportkaptitel seinen Abschluss gefunden haben. Gut möglich, dass der zweite Sprung von Simon Ammann auf 121,5 Meter der letzte Satz des vierfachen Olympiasiegers bei einem olympischen Wettkampf war.

Da die Schweiz Platz acht erreichte – es gewann Österreich – tritt Ammann zum Abschluss seiner olympischen Karriere die Heimreise mit einem Diplom im Gepäck an. (kuc)

Montag, 14. Januar, 17:01 Uhr

Mosnang: Falter aus Tannenzapfen

Das Kunstwerk am Waldboden. Leserbild: Markus Frey

«Zapfenfalter» nennt Leser Markus Frey aus Mosnang sein Kunstwerk. Soeben sei er geschlüpft. Aus Tannenzapfen, Holz und Ästchen von Nadelbäumen hat er am Waldboden einen Falter modelliert. (lsf)

Montag, 14. Januar, 16:14 Uhr

Kantonsrat verabschiedet Weibel und Bazenheider Gefängniswärter in Pension

Das Gefängnis in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Präsidentin des St.Galler Kantonsrats, Claudia Martin, verabschiedete am ersten Sessionstag am Montag Weibel Hansruedi Peterer, der in Pension geht. Neben dem Dienst im Parlament arbeitet Hansruedi Peterer als Wärter im Gefängnis Bazenheid. (mkn)

Montag, 14. Februar, 11:04 Uhr

Luftgewehrschützen Ebnat-Kappel und Umgebung bleiben in NLB

Mirjam Künzli, eine der Athletinnen in der ersten Mannschaft der Luftgewehrschützen Ebant-Kappel und Umgebung. Bild: Sabine Camedda

Am Samstag reisten die Schützinnen und Schützen der Luftgewehrsektion Ebnat-Kappel und Umgebung zum Auf-/Abstiegswettkampf nach Stans. Als Tabellenerste der NLB Ost durften sich die acht Athletinnen und Athleten Hoffnungen auf den Aufstieg in die höchste Liga machen. Sie wussten aber, dass dafür alles passen musste.

In der ersten Runde hatten die Toggenburger ein Freilos, danach setzten sie sich klar mit 1579,4 zu 1565,7 gegen Uri durch. Weil dies die zweite Niederlage der Innerschweizer war, hatten die Ebnat-Kappler die Finalteilnahme schon auf sicher. In der dritten Runde gegen Glarnerland konnten sich die Toggenburger zwar steigern. Mit 1606,0 zu 1626,6 zogen sie gegen die NLA-Schützen aber dennoch den kürzeren.

Im Final trafen die Ebnat-Kappler auf die zweite NLA-Mannschaft, jene aus Thörishaus. Die Berner liessen den Toggenburger keine Chance und sicherten sich den Verbleib in der obersten Liga. Auch Glarnerland schaffte den Ligaerhalt. Als Schweizer Meister in der Mannschaftsmeisterschaft durfte sich Gossau feiern lassen. (sas)

Montag, 14. Februar, 09:30 Uhr

Fassade leuchtet für den Medaillengewinner

Die Lichtinstallation für Jan Scherrer. Bild: PD

Wenige Stunden nachdem Jan Scherrer bei den Olympischen Spielen in Peking die Bronzemedaille in der Halfpipe gewonnen hat, wurde ihm auf eine besondere Weise gratuliert. Auf der Fassade der Innovative Sensor Technology (IST) AG, die den Sportler sponsert, ist eine Lichtinstallation mit den Glückwünschen von verschiedener Seite angebracht.

Am kommenden Sonntag, 20. Februar, um 14 Uhr wird der erfolgreiche Snowboarder Jan Scherrer dann offiziell in Ebnat-Kappel empfangen und gewürdigt. Der Anlass findet im Freien beim Schuppen statt. Serviert wird ein neuer Drink: der Jan Tonic. Benannt nach dem Sprung von Jan Scherrer, der nur er beherrscht und ihm die Bronzemedaille einbrachte. (sas/lsf)

Sonntag, 13. Februar, 15:29 Uhr

Ramona Forchini beendet das Mediterranean Epic auf dem vierten Rang

Ramona Forchini bei der Zieldurchfahrt der vierten Etappe. Obwohl sie den Gesamtsieg verpasste, konnte sie in Spanien überzeugen. Bild: PD

Zum Abschluss des Mediterranean Epic packte die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini noch einmal alles aus und gewann die vierte Etappe 1.49 Minuten vor Evie Richards. Der drittplatzierten Natalia Fischer Egusquiza nahm sie drei Minuten und 23 Sekunden ab.

Am Telefon zeigte sich Ramona Forchini sehr zufrieden: «Ich habe von Anfang an attackiert und konnte meine Konkurrentinnen abschütteln.» Auf die Gesamtwertung hatte dies allerdings keinen Einfluss mehr, der Zeitverlust des Vortages, bedingt durch einen Plattfuss, wog zu schwer.

Obwohl Ramona Forchini den vierten Gesamtsieg in Folge verpasste, konnte sie an der spanischen Mittelmeerküste überzeugen. Gewonnen wurde das Mehretappenrennen von der einheimischen Natalia Fischer Egusquiza, vor Evie Richards und der Schweizerin Janina Wüst. (bl)

Sonntag, 13. Februar, 13:35 Uhr

Brigitte Tschumper-Meier schafft die Wahl in den Schulrat Wattwil-Krinau

Brigitte Tschumper-Meier wurde in den Schulrat Wattwil-Krinau gewählt. Bild: PD

Am Sonntag fand die Ersatzwahl für ein Mitglied des Schulrates Wattwil-Krinau für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2024 statt. Weil sowohl Brigitte Tschumper-Meier als auch Jürg Mörtlseder sich um den freien Sitz bewarben, kam es zu einer Kampfwahl.

Das Rennen machte Brigitte Tschumper-Meier. Sie holte 1‘278 Stimmen, Jürg Mörtlseder erhielt 597 Stimmen. Am Wahlgang beteiligt haben sich 2‘444 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 36,4 Prozent. (pd/sas)

Sonntag, 13. Februar, 10:56 Uhr

Simon Ammann wieder auf Platz 25

Weiss nicht recht, ob er zufrieden sein soll: Simon Ammann bei seinen wohl letzten Olympia-Sprüngen. Bild: Peter Klaunzer, Keystone

An seinen siebten olympischen Spielen hat es Simon Ammann aus Unterwasser auf der Grossschanze für Platz 25 gereicht. Er sprang auf 131,5 Meter und 132,5 Meter. Das liegt in den Erwartungen, genügte dem 40-Jährigen aber nicht für einen Spitzenplatz. Die Goldmedaille sicherte sich der Norweger Marius Lindvik.

Schon auf der Normalschanze hatte für Ammann Platz 25 resultiert. Noch gibt es eine Chance auf eine Medaille. Und zwar im Teambewerb. (sdu)

Samstag, 12. Februar, 18:07 Uhr

Bazenheid schlägt im dritten Testspiel Eschen/Mauren mit 2:1

Neuzugang Silvano Teixeira (hier im Spiel gegen Henau) hat für Bazenheid bereits dreimal ins Schwarze getroffen. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus diversen Gründen standen Trainer Daniel Bernhardsgrütter beim dritten Testspiel auswärts gegen Eschen/Mauren lediglich 15 Spieler zur Verfügung.

Das hinderte die Mannschaft aber nicht daran, den Erstligisten mit 2:1 zu schlagen. Teixeira und Jungblut brachten die Toggenburger bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn gelang dem Heimteam der Anschlusstreffer.

Dabei blieb es, auch deshalb, weil Pentrelli wenige Minuten vor dem Abpfiff nur den Pfosten traf. Trainer Bernhardsgrütter war nach den neunzig Minuten zufrieden: «Es war eine gute Teamleistung, das haben die Jungs gut gemacht.»

Nicht spielen konnte hingegen Zweitligist Wattwil Bunt, weil nach den Schneefällen vom Freitag auf dem Allwetterplatz in Herisau zu viel Schnee lag. (bl)

Samstag, 12. Februar, 17:14 Uhr

Pech für Ramona Forchini bei der dritten Etappe des Mediterranean Epic

Nach einem Plattfuss beendet Ramona Forchini die dritte Etappe des Mehretappenrennens in Spanien auf Platz 6. Am Sonntag folgt die Schlussetappe. Bild: PD

Viel Pech während der dritten Etappe beim Mediterranean Epic für die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini. An guter Position liegend, handelte sie sich einen Plattfuss ein und beendete das Rennen mit einem Rückstand von 25 Minuten auf Platz sechs.

Am Telefon erklärt sie: «Ich bin selber schuld. Weil ich zu nah an Evie Richards aufgefahren bin, habe ich einen Stein nicht gesehen. Evie konnte ausweichen, ich nicht.» Weil die Wattwilerin kurz davor die technische Zone passierte hatte, musste sie die nächsten 15 Kilometer mit einem Plattfuss zurücklegen. «Es ging auf diesem Streckenabschnitt häufig abwärts, ich war praktisch chancenlos».

Gewonnen wurde das Rennen von der Spanierin Natalia Fischer Egusquiza, die auch in der Gesamtwertung die Spitze übernommen hat. Hinter ihr folgt Evie Richards. Das Podest der dritten Etappe vervollständigt die Schweizerin Janina Wüst.

Die Schlussetappe am Sonntag hat eine Länge von 49 Kilometern, dabei müssen 1050 Höhenmeter überwunden werden. Ramona Forchini ist sich bewusst, dass der vierte Gesamtsieg in Folge beim Mediterranean Epic nach dem Missgeschick am Samstag unter normalen Umständen ausser Reichweite liegt. (bl)

Samstag, 12. Februar, 10:57 Uhr

Wattwil: Bei Einbruch Schmuck und Geld gestohlen

Der Einbruch ereignete sich an der Berglistrasse in Wattwil. Symbolbild: kapo

Am Freitag zwischen 15:30 und 23:00 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der oberen Berglistrasse in Wattwil eingebrochen. Sie brach gewaltsam ein Fenster auf. Im Innern des Hauses wurden verschiedene Räume und Behältnisse durchsucht. Unter anderen fand die Täterschaft Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Das teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mit. (kapo)