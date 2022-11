«Nordwand» aus Wattwil gewinnt Software-Silber

Silber für Augmented-Reality, v.l.n.r.: Silvan Widmer (Nordwand AG), Vanessa Kesselring (Echt AG), René Liechti (Eltronix). Bild: PD

Die Wattwiler Kreativfirma Nordwand gewann in Zusammenarbeit mit den Unternehmen Echt und Eltronix beim Wettbewerb «Best of Swiss Apps» 2022 Silber. Prämiert wurde das Projekt «1125 Jahre Wattinwilare» in der Kategorie «UX/Usability». Die Anwendung ermöglicht es den Teilnehmenden, in die Welt der Kunstfigur Watto einzutauchen – und überzeugte die Jury in puncto User Experience und Usability. Das schreibt Nordwand-Inhaber Silvan Widmer in einer aktuellen Medienmitteilung.

Auftraggeberin des Projekts ist die Gemeinde Wattwil, die mit der 360-Grad-Jubiläumskampagne nun die «erste Augmented-Reality-Dorfführung der Deutschschweiz» anbietet, so Widmer weiter. Watto, der Gründervater Wattwils und Zeitzeuge aus der Vergangenheit, lässt sein Publikum 1125 Jahre Dorfgeschichte an Ort und Stelle miterleben. Als Guide im interaktiven Rundgang führt er auf einer Augmented-Reality-Zeitreise durchs Dorf.

«Die Auszeichnung Silber freut uns riesig», sagt Silvan Widmer. Die Prämierung sei eine Bestätigung dafür, dass Nordwand mit der Gemeinde Wattwil ein innovatives Projekt umgesetzt habe, das nicht nur Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch die Fachjury überzeugen konnte.

Das Ziel von Best of Swiss Apps ist es, die Qualität von Schweizer App- und Mobile Ökosystemen zu fördern. Der Award zeichnet herausragende Arbeiten aus, bringt ambitionierte Auftraggeber mit fähigen Agenturen zusammen und teilt gewonnene Best Practices. Die Kategorie «UX & Usability» zeichnet Apps aus, die sich durch eine überdurchschnittliche Benutzerführung und Anwenderfreundlichkeit abheben. (pd)