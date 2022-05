Lichtensteig: Gofechössi – Junges Theater Toggenburg zieht im neuen Jahr ins Stadtufer

Am Samstag wurde das «Gofechössi» mit einem Apéro im Innenhof des Stadtufers begrüsst. Bild: PD

Die Genossenschaft und der Verein Gofechössi – Junges Theater Toggenburg arbeiten zukünftig intensiv zusammen. Per Januar 2023 werden die Aktivitäten –im Bereich Musik, Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche – neu in einer der ehemaligen Fabrikhalle in der Fabrik Stadtufer in Lichtensteig veranstaltet. Das schreibt das «Gofechössi» in einer Mitteilung.

Auch die Geschichtenabende Schtärnäfunkä, der Theaterimpuls, das grosse Theaterfestival Theaterlenz und weitere Aktivitäten finden neu im Stadtufer statt. Am vergangenen Samstag – anlässlich der «Gofechössi»-Vorstellung «Nour zieht um» – fand ein Apéro zum Neustart im Innenhof der Fabrik an der Thur statt.

Die Verantwortlichen des Stadtufers, vertreten durch Naomi Schapira, hiessen das Publikum und die beiden «Gofechössi»-Verantwortlichen, Susanne Roth und Stephan K. Haller, willkommen und freuten sich über die vielfältigen Aktivitäten für das junge Publikum. Symbolisch gehisst wurde die «Gofechössi»-Fahne.

Ende März hatte der Verein Gofechössi mitgeteilt, dass er die bisherige Spielstätte, das Chössi-Theater in der Bahnhalle in Lichtensteig verlassen wolle. Der Hintergrund war, dass sich das «Gofechössi» weiterentwickeln und die Angebote weiter ausbauen will. Damals teilten die Verantwortlichen des «Gofechössi» mit, dass sich die vielfältigen und zusätzlichen Angebote wie Kurse, Workshops und Schulvorstellungen nicht in die heutigen Strukturen und Abläufen integrieren liessen. (pd/sas)