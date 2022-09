Kirchberg: Versammlung verschoben

Die Bürgerversammlung in Kirchberg wird auf den 11. November verschoben. Symbolbild: Rudolf Hirtl

Am 29. Juni fand die öffentliche Informationsveranstaltung zur Neuorganisation von Gemeinde und Schulen statt. Der Gemeinderat hat jetzt das weitere Vorgehen festgelegt und teilt im aktuellen «Gmeindsblatt» mit, dass die Änderung der Gemeindeordnung der Bürgerschaft an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung am Freitag, 11. November, um 19.30 Uhr, in der katholischen Kirche, unterbreitet werde.

Die Bürgerversammlung war ursprünglich am 9. September vorgesehen. An diesem Termin konnte nicht mehr festgehalten werden, heisst es. Weitere Informationen seien jedoch wichtig, um nochmals mit den Parteien und den Interessierten einen Austausch über die Neuorganisation zu führen. (pd)