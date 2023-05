Viel neue Musik am Openair Bütschwil 2023

Das Openair Bütschwil findet am 28. und 29. Juli im Sal oberhalb von Bütschwil statt. Bild: Sascha Erni (2019)

Am letzten Juliwochenende findet zum 19. Mal das Openair Bütschwil statt. Zehn Acts stehen dieses Jahr am Freitag- und Samstagabend auf der Festivalbühne im Sal und haben viele neue Songs im Gepäck, wie das Festivalkomitee heute in einer Medienmitteilung schreibt.

Bütschwil ist am 28. und 29. Juli wieder im Openair-Fieber. Eröffnet wird das Festival-Wochende am Freitag von vier Bands aus der Schweiz und Liechtenstein – allen voran das Westschweizer Duett «Carrousel» und die vierköpfige Band «Dada Ante Portas» aus Luzern. Beide sind alte Hasen im Showgeschäft und wissen mit ihren Chanson und Folk, respektive rockigen Pop-Beats zu begeistern. Mit den Ostschweizer Musikern von «Private Blend» und dem Elektro-Rap Gespann «Kids in Cages» aus Liechtenstein stehen am Freitag weitere Hochkaräter auf der Bütschwiler Openair-Bühne.

Zwei SMA-Anwärter am Samstag

Am Samstag setzt das Openair Bütschwil auf viel neue Schweizer Musik. Den Anfang macht Ladina mit ihrer neuen Single «So What». Für neue Songs in Bütschwil sorgen auch L Loko & Drini. Sie haben sich mit eingängigen Mundart Texten bereits zu einer festen Grösse im Schweizer Hip-Hop entwickelt. Das Resultat: eine Nomination für den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Song» mit dem Ohrwurm «will nomeh».

Mehr will auch Manillio: Nach seinem Besuch im Jahr 2016 wird der Solothurner Mundart-Rapper auch heuer wieder das Openair-Gelände im Sal besuchen. Mit Andryy ist noch ein zweiter Anwärter für einen Swiss Music Award am Openair Bütschwil. Nominiert in der Kategorie «Best Talent» bringt der Winterthurer Popmusiker und Mundartkünstler erstmals seine Hitsingle «Geisterfahrer» mit. (pd)