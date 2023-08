Micarna-Team verliert Sponsor und Namensgeber

Das Micarna-Team bei einer Promi-Turnstunde in Kirchberg im Dezember 2022. Bild: Arthur Gamsa

Das an der Hulftegg-Stafette 2005 initiierte Micarna-Team wird per Ende 2023 aufgelöst. Dies haben die Verantwortlichen nach dem Tod des ehemaligen Micarna-Chefs und Sportförderers Albert Baumann entschieden. «Dieser Entscheid wurde im Zuge der Strategieänderung getroffen. Da die Micarna nicht mehr als Marke auftritt, hat sich auch unser Marketingauftrag verändert», begründet Albert Baumanns Nachfolger, Peter Hinder, den Ausstieg. Micarna hat seinen Ursprung und seine Hauptproduktion in Courtepin (Freiburg) und in Bazenheid und gehört heute zur Migros.

Die 33 Mitglieder des erfolgreichsten polysportiven Teams (3 Olympiasieger, 9 Weltmeister, 13 Europameister, 14 Olympia-Teilnehmer) haben entschieden, weiterzumachen und gemeinsam einen neuen Partner zu suchen. An den Kosten dürfte eine Zusammenarbeit kaum scheitern. Das gesamte Team ist günstiger als das Kopfsponsoring eines Einzelathleten in einer Publikumssportart.

Ob Nicola Spirig, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Werner Schlegel, Pirmin Reichmuth, Beda Klee, die Gebrüder Daniel und Martin Hubmann, Julie Zogg, Patrik Wägeli, Ralph Näf oder die «Oldies» Nöldi Forrer, Michael Albasini, Giulia Steingruber, Pablo Brägger, Beat Hefti und Linda Züblin; alle bleiben dabei.

Triathletin Nicola Spirig anlässlich der Promi-Turnstunde mit dem Micarna-Team. Bild: Arthur Gamsa

«Für junge Athleten und Athletinnen ist eine solche Unterstützung innerhalb einer Gruppe extrem wertvoll, sowohl finanziell als auch wegen des gegenseitigen Erfahrungsaustausches», sagt stellvertretend Triathletin Nicola Spirig, die dem Team seit 2008 angehört. (uhu)