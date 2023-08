Lütisburg: Motorradfahrerin prallt in Auto

Die Motorradfahrerin wurde beim Unfall unbestimmt verletzt. Bild: zvg

Am Mittwoch, kurz vor 15 Uhr, ist es auf der Hauptstrasse in Lütisburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Ein 64-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Bazenheid in Richtung Bütschwil und bog nach links in Richtung Lütisburg ab. Zeitgleich fuhr eine 61-jährige Motorradfahrerin von Bütschwil Richtung Bazenheid.

In der Folge kam es zu einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, worauf die 61-Jährige mit ihrem Motorrad stürzte. Dabei wurde sie unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort. Anschliessend wurde die 61-Jährige von der Rega ins Spital geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken. Die Hauptstrasse musste im betroffenen Abschnitt kurzzeitig gesperrt werden. Die zuständige Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. (kapo)