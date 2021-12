TOGGENBURG-TICKER Mosnang: Kein Radball-Grümpi über die Festtage +++ Unterwasser: Weiteres Topergebnis für Josua Mettler +++ Bazenheid: Jubla organisiert Fasnachtsparty Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Dienstag, 14. Dezember, 09:40 Uhr

Der RMV Mosnang sagt sein Radball-Grümpi ab

In Mosnang kann das Radball-Grümpi frühestens Ende 2022 wieder über die Bühne gehen. Bild: PD

Der RMV Mosnang organisiert jeweils über die Festtage ein Radball-Grümpi, an dem sich in der Regel zwischen 150 und 180 Mannschaften beteiligen. Austragungsort ist dabei die Oberstufenturnhalle im Sportlerdorf.

Nun schreiben die Organisatoren auf ihrer Website: Ein turbulentes Jahr neigt sich seinem Ende zu. Leider lasse die aktuelle Lage ein ausgelassenes und stimmungsvolles Grümpi nicht zu. Daher sehe sich der RMV wie schon im Vorjahr gezwungen, den Anlass erneut abzusagen.

Nun hofft der Vereinsvorstand um Präsident Gregor Schnellmann auf bessere Zeiten und darauf, dass das Grümpi im kommenden Jahr endlich wieder einmal stattfinden kann. (bl)

Dienstag, 14. Dezember, 08:10 Uhr

Sieg und Platz 5 im Europacup für Josua Mettler aus Unterwasser

Josua Mettler ist zurzeit gut unterwegs und erzielte im Europacup starke Resultate. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Nach dem Sieg in der Europacup-Abfahrt am Wochenende in Santa Caterina (Italien) hat Josua ­Mettler aus Unterwasser im Europacup-Super-G ebenfalls ein Topergebnis abgeliefert.

Mit einem Rückstand von 49 Hundertstelsekunden klassierte er sich auf Rang 5. In der Europacup-Gesamtwertung hat sich der Obertoggenburger nun auf den 3. Rang verbessert. (ab)

Dienstag, 14. Dezember, 07:35 Uhr

Jungwacht und Blauring organisieren in Bazenheid Fasnacht 2022

Die Bazenheider Fasnachtsgruppe Guggewörger konnte ihre alle drei Jahre stattfindende «No-Limit-Party im Januar dieses Jahres nicht durchführen. Nach der Unsicherheit rund um die Coronapandemie haben die Organisatoren schon vor ein paar Wochen entschieden, auf eine Fasnachtsparty im Februar 2022 erneut zu verzichten.

Die Liebhaber der fünften Jahreszeit müssen sich in Bazenheid aber nicht gänzlich in Enthaltsamkeit üben. Anstelle der Guggewörger springen die jungen Erwachsenen von der Jungwacht und des Blauring in die Bresche. Sie organisieren am 12. Februar im Mehrzweckgebäude eine Beach Party. Gemäss Mitteilung hätten bereits fünf Guggen ihre Teilnahme zugesagt. (bl)

Montag, 13. Dezember, 15:32 Uhr

Kirchberg: Informationsanlass zur Primarschule Sonnenhof in die Kirche verlegt

Der Informationsanlass in der Katholischen Pfarrkirche in Kirchberg beginnt neu erst um 20 Uhr. Bild: Beat Lanzendorfer

Auf Mittwoch, 15. Dezember, 19.30 Uhr, ist eine Informationsveranstaltung zum weiteren Vorgehen zur Bereitstellung des benötigten Schulraums für die Primarschule Sonnenhof Kirchberg angesetzt. Wegen der aktuell angespannten Corona-Situation findet die Informationsveranstaltung nicht im Restaurant Toggenburgerhof, sondern in der Katholischen Pfarrkirche in Kirchberg statt.

Der Beginn der Veranstaltung wird wegen der Änderung der Örtlichkeit von 19.30 Uhr auf 20 Uhr verschoben. Mit der Verlegung in die Kirche könne ein grösserer Abstand zwischen den Teilnehmenden sichergestellt werden, heisst es in einer Mitteilung. Es gelte vorbehältlich weiterer Einschränkungen durch den Bund die Zertifikatspflicht und die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske. Die Teilnehmer werden gebeten, wegen der Zertifikatskontrolle frühzeitig zu erscheinen. Essen und Trinken an der Veranstaltung sind nicht gestattet. (gk)

Montag, 13. Dezember, 08:33 Uhr

Höhen und Tiefen im Wintersport

Jan Scherrer sicherte sich in Copper Mountain den zweiten Platz. Bild: Hugh Carey / AP

In Copper Mountain (USA) bewies Halfpipe-Snowboarder Jan Scherrer aus Ebnat-Kappel Nervenstärke. Nach zwei misslungenen Läufen gelang ihm der dritte Durchgang perfekt. Der Obertoggenburger preschte mit 88,50 Punkten auf den zweiten Platz vor und durchbrach die japanische Allianz, die um ein Haar einen Dreifach-Sieg feiern konnte.

In Santa Caterina (Italien) massen sich am Wochenende die Europacup-Skirennfahrer in zwei Abfahrten. Am Samstag noch auf Platz 19, nahm Josua Mettler aus Unterwasser tags darauf erfolgreich Revanche und setzte sich vor den zeitgleichen Marco Pfiffner (Liechtenstein) und Ralph Weber (Schweiz) mit 0,05 Sekunden Vorsprung an die Spitze. Es war Mettlers zweiter Europacup-Sieg, der erste in der Abfahrt.

Eine weitere Enttäuschung setzte es im Weltcup für den Wiler Cédric Noger ab, der für den Skiclub Speer Ebnat-Kappel an den Start geht. Nachdem er einige Tage zuvor in Zinal den zweiten Europacup-Riesenslalom seine Karriere gewonnen hatte, lief am Wochenende beim Weltcup-Riesenslalom von Val d’Isere nichts zusammen. Über vier Sekunden verlor Noger auf den Halbzeit-Führenden Marco Odermatt und verpasste die Qualifikation für den zweiten Lauf trotz deutlicher Zeitabstände um rund eine Sekunde. «Bei schwierigen Verhältnissen kam ich gar nicht schlecht in den Lauf. Nach der ersten Zwischenzeit ging aber nichts mehr», schreibt Noger auf der eigenen Homepage. Das Warten auf die ersten Weltcup-Punkte der Saison geht damit weiter. Noger lässt noch offen, ob er kommendes Wochenende im Weltcup oder Europacup an den Start geht. (kuc/sdu)

Sonntag, 12. Dezember, 15:18 Uhr

Ein zufriedener Samichlaus im Gähwiler Dorfladen

Samichlaus und Schmutzli verteilen Leckereien und betonen, dass alle Gähwilerinnen und Gähwiler das ganze Jahr hindurch brav gewesen seien. Bild: Christoph Heer

Ein tolles Erlebnis am Samstagmorgen. Im Dorf einkaufen, einen Punsch oder Glühwein geniessen, dem Samichlaus ein Sprüchli aufsagen und mit Marika Neveris Alpakas auf einen Spaziergang gehen – wunderbar. Die neue Inhaberin und Geschäftsführerin des Maxi Dorfladens, Adriana Capone, begrüsst mit ihrem Team die zahlreiche Kundschaft, begleitet sie zu Samichlaus und Schmutzli und versprüht schlicht und einfach ihre gute Laune; so muss das sein. Sie ist sehr zufrieden, wie es im Maxi angelaufen ist. «Seit November bedienen wir hier unsere Kunden im «neuen» Maxi und es läuft wunderbar gut. Ich bin überaus zufrieden.»

Während die Chefin im Laden zum rechten sorgt, läuft es auch im Freien, beim Glühwein-, Punsch- und Grillstand richtig gut. Ein wärmendes Getränk hier, eine feine Bratwurst dort. Sich treffen, oder auch kennenlernen, ein Treffpunkt mitten im Dorf. Und dann sind da noch die Alpakas von Marika Nevery. Diese stapfen im Schnee, lassen sich streicheln und gehen auf Tuchfühlung mit den Besuchern. Marika Neveri selber gibt indes Auskünfte über ihre wunderbaren Tiere und macht zugleich Werbung in eigener Sache. So bietet die Gähwilerin tierpädagogische Hilfestellungen zu jeder Art von beeinträchtigtem Leben von jungen, mittleren bis älteren Mitmenschen, an. (che)

Sonntag, 12. Dezember, 14:39 Uhr

Auf die Piste, fertig, los: Skilift Gähwil eröffnet Wintersaison

Am Samstagmorgen reichte Skiliftmitarbeiter Thomas Räbsamen den Skifahrern die ersten Bügel. Bild: Christoph Heer

Bügellift und Zauberteppich laufen, Grill läuft heiss, Getränke sind Ausgabebereit und der Hang ist weiss. Natürlich sind es noch nicht ganz die allerbesten Pistenverhältnisse, doch die Betreiber des Skilifts haben alles mögliche unternommen, den ersten Skiverrückten ein bestmögliches, erstes Skiweekend, zu bieten.

Bis auf 905 Meter über Meer

Am Samstagmorgen starten die Motoren, Thomas Räbsamen nimmt die ersten Bügel, welche er den vornehmlich jungen Skifahrer und Snowboarder in die Hände übergibt und ab geht es. Von der Talstation auf 760 Meter über Meer, hinauf zur Bergstation auf 905 Meter über Meer. Ganz oben hat es schon beachtliche 35 Zentimeter Schnee, also Grund genug, ein erstes Mal die Skier anzuschnallen. Nach viereinhalb Minuten am Bügel und einer Fahrgeschwindigkeit von zweieinhalb Metern pro Sekunde ist man oben – je nach Fahrstil dauert es nur einen Bruchteil davon, bis man wieder unten angekommen ist.

«Man kennt sich hier»

Die Förderleitung wird mit 900 Personen pro Stunden beziffert. Lange Wartezeiten werden so umgangen und wer trotzdem kurz anstehen muss, der verwickelt sich in freundschaftliche Gespräche; man kennt sich hier – oder, man lernt sich kennen. Äusserst zufrieden mit dem Start in die neue Wintersaison ist Genossenschaftspräsidentin Manuela Meile. «Super, wie sich die ersten Skifahrer und Snowboarder schon in unserem Skigebiet austoben. Jetzt hoffen wir, dass der Schnee noch lange hält, am besten bis über die kommenden Feiertage und darüber hinaus», sagt sie augenzwinkernd.

Obwohl in dieser Woche in Gähwil Temperaturen im Plus-Bereich angesagt sind, soll der Lift laut den Betreibern auch in diesen Tagen täglich in Betrieb sein. (che)

Samstag, 11. Dezember, 10:54 Uhr

Junglenkerin gerät in Kirchberg ins Rutschen

Das Auto touchierte eine Leitplanke und kollidierte anschliessend mit einer Mauer. Bild: Kapo SG

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, ist in Kirchberg eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf der schneebedeckten Fischingerstrasse ins Rutschen geraten. Sie war mit zwei Mitfahrerinnen von Schalkhusen in Richtung Kirchberg unterwegs, als in einer Linkskurve das Heck des Autos ausbrach. Das Auto touchierte die rechtsseitige Leitplanke, wurde abgewiesen, querte die Fahrbahn und kollidierte mit einer Mauer.

Dabei verletzte sich die 18-Jährige leicht, wollte sich später aber selber zum Arzt begeben, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Eine ebenfalls 18-jährige Beifahrerin verletzte sich ebenfalls leicht. Sie wurde durch die Rettung ins Spital transportiert. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 15’000 Franken. (kapo)

Samstag, 11. Dezember, 10:22 Uhr

Sessionsrückblick der FDP-Kantonsrätinnen

Kantonsrätin Imelda Stadler (5. von links) und Kantonsrätin Andrea Abderhalden-Hämmerli (3. von rechts) mit Teilnehmern von «Kantonsröt bi dä Lüt» in der Primcut AG. Bild: PD

Die FDP Toggenburg hatte am Mittwochabend zum «Kantonsröt bi dä Lüt» in die Primcut AG in Neu St.Johann geladen. Der traditionell in der Woche nach der Kantonsratssession stattfindende Anlass bietet die Möglichkeit, aus erster Hand mehr über das aktuelle St.Galler Politgeschehen zu erfahren. Die beiden Kantonsrätinnen Imelda Stadler und Andrea Abderhalden-Hämmerli standen dabei Red und Antwort und berichteten.

Andrea Abderhalden-Hämmerli liess eine hitzige Budgetdebatte Revue passieren, in deren Zentrum Sparpaket und Steuerfusssenkung gestanden hatten. Lobende Worte fand sie gemäss einer Medienmitteilung für die Arbeit von Finanzdirektor Marc Mächler und die bürgerlichen Fraktionen, deren Zusammenwirken die mit der Steuerfusssenkung einhergehende Entlastung der St.Gallerinnen und St.Galler möglich gemacht habe.

Imelda Stadler ging ihrerseits auf die Arbeit der vorberatenden Kommission zur Fusion im Neckertal ein, an der sie massgeblich mitwirken durfte. Einen weiteren Schwerpunkt legte sie auf einen Vorstoss der Umweltfreisinnigen, der mehr Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln in kantonalen Verpflegungsbetrieben fordere. Sie hatte diesen gemeinsam mit Arno Noger und Brigitte Pool am 30. November eingereicht.

Beim anschliessenden Apéro nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich mit den beiden FDP-Kantonsrätinnen auszutauschen. Gemeinsam diskutierte man über die angedachte Fusion von Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg und liess den Rundgang durch die Primcut AG Revue passieren. (red)

Freitag, 10. Dezember, 16:04 Uhr

Nach dem Samichlaus-Tag haben es die Eseli wieder ruhiger

Esel in Schalkhusen, Gemeinde Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Neugierig beobachten in Schalkhusen zwei Esel, was sich vor ihrem Stall so tut. Gut möglich, dass sie vor wenigen Tagen noch mit Samichlaus und Schmutzli unterwegs waren. Nachdem diese ihr Werk wieder für ein Jahr geschafft haben, können es auch die Esel wieder ruhiger angehen lassen. (red)

Freitag, 10. Dezember, 12:09 Uhr

In Wattwil stehen die letzten Bauarbeiten vor dem Winterschlaf an

Im Zentrum von Wattwil hat sich in den vergangenen Wochen viel getan. Bild: Sabine Camedda (18. November 2021)

Mit den letzten Bauarbeiten im Bereich der Treppenanlage vor der Boutique Butterfly, dem Kirchplatz und den Parkplätzen hinter dem Café Abderhalden können im Zentrum von Wattwil die letzten Rohbauarbeiten spätestens bis am 22. Dezember abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten vor dem Coop wurden auf den Frühsommer 2022 verschoben. Anschliessend folgen die restlichen Deckbelagsarbeiten, wie die Gemeinde mitteilt.

Seit der Wiedereröffnung der Strassen hat sich nochmals viel getan. Am augenfälligsten sind die neuen Kandelaber an der Bahnhofstrasse mit dem weihnächtlichen Sternenaufsatz. Am vergangenen Dienstag wurde zudem der «Garnknäuel-Brunnen» geliefert und an seinen Platz auf dem Kirchplatz gesetzt. Auch die meisten Strassensignale und Wegweiser wurden montiert. Es folgen noch die Installation der Informationsstelen sowie der Sitzgelegenheiten. Der Warteunterstand an der Poststrasse sollte bis vor Weihnachten fertig sein. Im kommenden Jahr werden dann die verbleibenden Kandelaber und Poller versetzt.

Die Baustelle begibt sich in den Winterschlaf. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Februar 2022 für die Fertigstellung wiederaufgenommen. (gk)

Freitag, 10. Dezember, 10:33 Uhr

Wildhaus startet in die Skisaison

Ab Samstag wird die Freienalpbahn der Bergbahnen Wildhaus wieder Wintersportlerinnen und -sportler transportieren. Bild: PD

Die Bergbahnen Wildhaus melden Pulverschnee. «Die ergiebigen Schneefälle der letzten Tage und die optimalen Temperaturen für die technische Beschneiung ermöglichen ausgezeichnete Schneeverhältnisse und die Öffnung unserer Hauptpisten», heisst es in einem Newsletter. Noch sind die Bahnen und Piste geschlossen, am Samstag geht es los. Das Skigebiet meldet: «So früh wie noch selten wird auch die Talabfahrt zur Verfügung stehen.»

Bereits geöffnet sind die Langlaufloipen Munzenriet. Dort stehen alle 14 Kilometer zur Verfügung. (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 17:29 Uhr

Der Gähwiler Skilift öffnet am Samstag und Sonntag

In Gähwil liegt genügend Schnee für den Skiliftbetrieb ab diesem Wochenende. Bild: PD

Die ergiebigen Schneefälle machen es möglich: Der Gähwiler Skilift nimmt am Wochenende seinen Betrieb auf und ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Dies betrifft den Skilift und den Zauberteppich. Beim neu installierten Ponylift müssen sich die Besucherinnen und Besucher noch ein paar Tage gedulden. Er kann seinen Betrieb erst kommende Woche aufnehmen. (bl)

Donnerstag, 9. Dezember, 15:25 Uhr

Weihnachtsmarkt in Ganterschwil

Zum dritten Advent wird in Ganterschwil ein kleiner Weihnachtsmarkt durchgeführt. Symbolbild: PD

Auf dem Schulhausplatz Ganterschwil findet am Sonntag, 12. Dezember von 11 Uhr bis 16 Uhr ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt statt. Verschiedene weitere Aktionen sind vorgesehen, damit Kinder und Erwachsene mit Freude den dritten Adventssonntag geniessen können.

Der Samichlaus macht Halt im Dorf und auch musikalisch kommt Weihnachtsstimmung auf. Die Musikgesellschaft spielt in Kleinformation über den Mittag und am Nachmittag erklingen Melodien vom Bürinnechörli Ganterschwil.

Es gilt keine Zertifikatspflicht, jedoch Maskenpflicht auf dem gesamten Schulhausplatz. (pd)

Donnerstag, 9. Dezember, 09:28 Uhr

Unfälle in Kirchberg und Gähwil: In Wartehäuschen und Bach gerutscht

In Kirchberg rutschte ein Automobilist ein ein Buswartehäuschen. Bild: kapo/sg

In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen ist die Kantonspolizei St. Gallen an über 20 Verkehrsunfälle ausgerückt. Über die Hälfte der Verkehrsunfälle waren Selbstunfälle von Autos. Sie gerieten mutmasslich aufgrund Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die winterlichen Strassenverhältnisse ins Rutschen.

In Buswartehäuschen geprallt

In Kirchberg im Salen, kurz nach 20:35 Uhr, geriet ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Auto ins Rutschen. In einer Kurve überquerte es die Fahrbahn und prallte in ein Buswartehäuschen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto und am Buswartehäuschen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Das Auto war mit Sommerreifen bereift.

In Bach gelandet

In Gähwil geriet am Mittwochabend ein Auto beim Gnadenwis ins Rutschen und stürzte in einen Bach. Der 42-jährige Lenker blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.(kapo/ahi)

Donnerstag, 9. Dezember, 07:47 Uhr

Der Bütschwiler Adrian Oberholzer spielt in der Rückrunde beim FC Kirchberg

Adrian Oberholzer verstärkt in der Rückrunde die Reihen des FC Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Kirchberg führt in der 4. Liga nach neun Spielen die Tabelle der Gruppe 7 mit dem Punktemaximum souverän an. Die ersten Verfolger Ebnat-Kappel und Bazenheid 2 weisen schon einen Rückstand von acht Zählern auf. Die Rückkehr der Esposito-Elf in die 3. Liga nach einem dreijährigen Unterbruch ist absehbar.

Damit gar nichts mehr schiefgehen kann, hat Sportchef Andreas Breitenmoser noch einen Transfer getätigt. Vom FC Bütschwil wechselt Adrian Oberholzer auf die Sonnmatt. Das Bütschwiler Eigengewächs kehrte nach einem kurzen Abstecher zum FC Bazenheid in der Saison 2019/2020 zu seinem Stammverein zurück. Daraufhin half er in der letzten Spielzeit mit, den FC Bütschwil in die 3. Liga zurückzuführen.

In der aktuellen Meisterschaft, in der die Bütschwiler zu den grossen Überraschungen zählen, konnte Adrian Oberholzer sein Potenzial aber nicht im gewünschten Ausmass abrufen. Der Wechsel nach Kirchberg kommt deshalb einem Neustart gleich. Persönlich wäre es für den 20-Jährigen ein schöner Erfolg, wenn er zweimal innert zwölf Monaten einen Aufstieg feiern dürfte. (bl)

Donnerstag, 9. Dezember, 06:56 Uhr

Die Mosnanger Guggemusig spielt am Samstag in Mühlrüti

Fasnächtliche Klänge von der Guggemusig Moslig sind am Samstag in Mühlrüti zu hören. Bild: PD

Die Fasnacht ist am 11. November zwar offiziell eröffnet worden, bis das bunte Treiben so richtig Fahrt aufnimmt, dauert es aber noch einen Moment.

So müssen sich die Fans der fünften Jahreszeit in Mosnang und Umgebung noch mehr als zwei Monate gedulden ehe der Maskenball am 26. Februar sowie tags darauf die Kinderfasnacht und die «Uslumpete» über die Bühne gehen.

Wer trotzdem schon fasnächtliche Klänge geniessen möchte, dem bietet sich am Samstag in Mühlrüti die Gelegenheit dazu. Die Guggemusig Moslig spielt ab 18 Uhr vor dem Dorfladen «Pluspunkt» ein «Advents-Ständli». (bl)

Mittwoch, 8. Dezember, 16:19 Uhr

Mogelsberg: Autofahrerin bei Selbstunfall verletzt

Das Auto der 54-Jährigen hat sich überschlagen und kam wieder auf den Rädern zu stehen. Bild: Kapo

Am Mittwoch kurz vor 11.30 Uhr hat eine 54-jährige Frau auf der Hauptstrasse mit ihrem Auto einen Selbstunfall verursacht. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde sie dabei leicht verletzt.

Eine 54-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der schneebedeckten Hauptstrasse von Necker Richtung Ganterschwil. In Mogelsberg, Höhe Achsäge, verlor die 54-Jährige aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto. Folglich rutschte ihr Auto immer mehr nach rechts und geriet über den rechten Strassenrand.

Anschliessend fuhr sie mit ihrem Auto die am rechten Strassenrand angrenzende Böschung hoch. Es überschlug ihr Auto bevor es schliesslich wieder auf den Rädern zum Stillstand kam. Die 54-Jährige wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. (kapo)

Montag, 8. Dezember, 16:14 Uhr

Bikerin im Schnee

Die Toggenburger Bikerin Ramona Forchini lässt sich auch vom Schnee nicht vom Training aufhalten. Auf Facebook teilt sie am Mittwoch ein Foto von sich auf ihrem Bike im Schnee. Dazu schreibt sie: «Zeit, nach Hause zu gehen, einen heissen Punsch zu trinken und die Ski bereits zu machen.» (lsf)

Mittwoch, 8. Dezember, 15:39 Uhr

Gemeinde Nesslau hat Linienführung der Wanderwege bereinigt

Die Gemeinde Nesslau eröffnet die öffentliche Mitwirkung zum Teilstrassenplan mit den Wanderwegen. Bild: Benjamin Manser

Die Gemeinden sind verpflichtet, über ihr Gebiet einen Fuss-, Wander- und Radwegplan (FWR) zu führen. Vermehrt wurde festgestellt, dass Abweichungen zwischen den Wegführungen im Gelände, den Papierplänen, dem digitalen Geoportal und dem Topografischen Landschaftsmodell vorhanden sind.

Wie dem Mitteilungsblatt von Nesslau zu entnehmen ist, hat die Gemeinde in den letzten Monaten in Absprache mit dem Verein St. Galler Wanderwege rund 80 Bereinigungen in einem Teilstrassenplan zusammengetragen. Grösstenteils handelt es sich um kleinfügige, technisch bedingte Differenzen. Es wurden aber auch vereinzelte Wegabschnitte aufgehoben oder verlegt.

Der Teilstrassenplan ist vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation vorgeprüft. Für die Bevölkerung besteht nun die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Mitwirkung zum Teilstrassenplan zu äussern. Allfällige Eingaben haben vom 9. Dezember bis 7. Januar 2022 schriftlich beim Gemeinderat zu erfolgen. Die Projektunterlagen können auf der Website der Gemeinde Nesslau, Rubrik Mitwirkungen, oder im Gemeindehaus (Dachgeschoss) eingesehen werden. (gk)

Mittwoch, 8. Dezember, 14:18 Uhr

Cantacanti präsentiert zeitlose Musik zur Weihnachtsgeschichte

Cantacanti hat sich unter anderem im Chorlager in Valbella das Konzertprogramm erarbeitet. Bild: PD

Lieder aus verschiedenen Ländern Europas und aus diversen Epochen erzählen von Maria. Wie sie für sich und die Familie Unterschlupf sucht oder wie zwischen Ochs und Esel der kleine neugeborene Sohn schläft, der das grosse Wunder der Weihnacht verkörpert. Zu populären, zeitgenössischen Kompositionen wie «Mary, did you know?» gesellen sich Werke aus Renaissance und Barock, wie zum Beispiel «O magnum mysterium» des spanischen Komponisten Tomás Luis de Victoria.

Cantacanti hat unter der Leitung von David Müller und seiner Assistentin Vera Kneubühl ein Konzertprogramm unter dem Titel Mary, did you know? eingeübt. Wie immer singen die Sängerinnen und Sänger vor allem a capella, doch dieses Mal ist auch Max Heinz am Klavier dabei und im spanischen Villancico «Ríu, Ríu, Chíu» klatscht der Chor in Flamenco-Manier.

Die Konzerte des gemischten Chors finden wie folgt statt: Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr in der katholischen Kirche Alt St.Johann. Samstag, 18. Dezember, 19.30 Uhr in der katholischen Kirche Wattwil. Sonntag, 19. Dezember, 19 Uhr in der katholischen Kirche Jona. Es wird eine Kollekte eingezogen. Die geltenden Coronabestimmungen sind unter www.cantacanti.ch zu finden. (red)

Mittwoch, 8. Dezember, 10:21 Uhr

Gratulationen für Lina Bleiker zum 101. Geburtstag

Die Jubilarin Lina Bleiker nimmt die Glückwünsche von Pirmin Sieber entgegen. Bild: PD

Der Gemeinderat Wattwil gratuliert Lina Bleiker zu ihrem 101. Geburtstag. Diesen durfte sie am 30. November im Tertianum Krone Wattwil feiern. Die noch geistig aktive Jubilarin berichtete im Gespräch über ihre Erinnerungen und den Aufenthalt im Tertianum. Gemeindepräsident-Stellvertreter Pirmin Sieber überbrachte ihr ein Präsent und die besten Wünsche des Gemeinderates.

Mittwoch, 8. Dezember, 09:04 Uhr

Orientierungsläuferinnen und -läufer treffen den Samichlaus

Der Samichlaus und der Schmutzli hörten gerne die Versli der Kinder. Bild: PD

Der traditionelle Samichlaus-OL am vergangenen Samstag im Lommiserwald bot einmal mehr Neulingen die Gelegenheit, die Outdoorsportart in einem lockeren Umfeld kennenzulernen. Trotz garstigen Wetterverhältnissen fanden über 130 Läuferinnen und Läufer den Weg ans Feuer zum Samichlaus und seinem Assistenten Schmutzli. Als Belohnung gab es für jede und jeden noch eine Stärkung auf den Nachhauseweg. Ranglisten und Fotos findet man auf der Internetseite der OL Regio Wil. (pd)

Dienstag, 7. Dezember, 15:39 Uhr

Toggenburg holt 2. Platz bei Ski-Preisindex

Holidu vermittelt Unterkünfte auch in Skigebieten. Bild: PD

Skifahren ist bekanntlich ein teures Hobby, doch abseits der prominenten Pisten lassen sich Schnäppchen machen. Holidu, eine Suchmaschine für Ferienhäuser, hat die Preise von mehr als 140 Skigebieten in Europa, wovon sich 32 in der Schweiz befinden, ausgewertet und den durchschnittlichen Preis pro Person und Tag während der Hoch- und Nebensaison sowohl für einen Skipass als auch für die Unterkunft berechnet.

Das Toggenburg liegt im Schweizer Ranking mit einem Durchschnittspreis von 92.30 Franken auf Platz 2. Ein Tagesskipass koste 59 Franken und Unterkünfte je nach Saison zwischen 36 (Hochsaison) und 30 (Nebensaison) Franken für eine Nacht, heisst es in der Medienmitteilung von Holidu. Auf dem 1. Platz liegt Obersaxen Mundaun mit einem Durchschnittspreis von 91.70 Franken. (red)

Dienstag, 7. Dezember, 10:18 Uhr

Neue Ministrantinnen und Ministranten aufgenommen

Die neuen Ministrantinnen und Ministranten aus Bazenheid. Bild: PD

An den vergangenen Wochenenden wurden in den drei Pfarreien Bazenheid, Gähwil und Kirchberg neue Ministrantinnen und Ministranten begrüsst. Unter dem Motto «Schritt für Schritt – Gott chunnt mit» hatten sie sich auf das Fest der Erstkommunion vorbereitet. Nun wagten sie den nächsten Schritt und trafen den Entscheid zum «Minidienst» mit dem Versprechen «Wir sind bereit». (pd)

Montag, 6. Dezember, 17:52 Uhr

RockXmas findet im Thurpark statt: Keine Strassensperrung