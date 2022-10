Mosnang in den Top 3 der Schweizer Gemeinden für junge Familien

Die Gemeinde Mosnang von oben im Juli 2020. Bild: Martin Lendi

Die Migros Bank und die Beratungsfirma Iazi haben auf der Suche nach den besten Gemeinden für junge Familien auf Eigenheimsuche über 2000 Gemeinden untersucht. Dabei ist Mosnang zusammen mit Seedorf UR und Walchwil ZG unter den besten drei Gemeinden gelandet.

Bei den attraktivsten Standorten handle es sich meist um periurbane Gemeinden, also unmittelbar an Agglomerationen angrenzende, bereits ländlich geprägte Ortschaften, oder um ländlich zentral gelegene Gemeinden, die über gemässigte Eigenheimpreise, hohe Sicherheit – gemessen an Straftaten und Strassenverkehrsunfällen – sowie gute Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und Naherholungsgebieten verfügen. «Gemeinden mit solchen Kriterien finden sich gehäuft in der Ost- oder Zentralschweiz», sagt Roman Ballmer, stellvertretender CEO von Iazi.

Renato Truniger, Gemeindeoräsident von Mosnang. Bild: PD

Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang, verweist auf die Lebensqualität für junge Familien: «Mosnang liegt als liebliches Naherholungsgebiet mit gutem Verkehrsanschluss im unteren Toggenburg und überzeugt mit einer gut ausgebauten Infrastruktur. Unser vielfältiges Vereinsleben lässt unsere Gemeinde oftmals bis weit über die Gemeindegrenze hinaus wahrnehmen und verleiht ihr das gewisse Etwas.» (pd)