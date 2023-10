Neckertal: Vorprojekt «ARA-Zusammenschluss» offiziell gestartet

Drei Kläranlagen in der Regin Neckertal sollen zusammengeschlossen werden. Bild: Alex Spichale

Am Dienstag, 14. September, ist das Vorprojekt «ARA-Zusammenschluss» der Gemeinden Neckertal, Schönengrund (AR) und Schwellbrunn (AR) offiziell gestartet. An der Startsitzung wurde ein Lenkungsausschuss gebildet. In diesem sind neben den politischen Vertretern aus den Gemeinden auch die kantonalen Ämter von St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden vertreten.

Der Abwasserverband Wald-Schönengrund hat im Jahr 2021 zusammen mit den damaligen Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil eine Machbarkeitsstudie zur Prüfung von Varianten der zukünftigen Abwasserentsorgung in der Region Neckertal in Auftrag gegeben. Die Studie ist zum Schluss gekommen, dass ein Gesamtzusammenschluss der drei Kläranlagen Tüfi in Schönengrund, Müliloch in Hemberg und Rennen in Necker die beste Variante für die künftige Abwasserentsorgung ist.

Mit den genehmigten Budgets zu einem Vorprojekt zum ARA-Zusammenschluss haben sich die Gemeinden Neckertal, Schönengrund und Schwellbrunn dafür ausgesprochen, den Gesamtzusammenschluss der Kläranlagen im laufenden Jahr weiter voranzutreiben. (pd/red)