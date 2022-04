Kirchberger Weibel/IT AG fusioniert

Manuel Domeisen (r.) und Christoph Frick (l.) fusionieren ihre Unternehmen. Bild: PD

Die Weibel/IT AG in Kirchberg und die ctf Informatik GmbH in Appenzell bündeln ihre Kräfte und fokussieren sich ab dem 1. April 2022 gemeinsam auf die Marke «Weibel/IT». Sie will sich mit zwei Standorten, einem erweiterten Team und unter neuer strategischer Leitung noch stärker als Spezialist für die digitale Transformation positionieren, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Weibel/IT bietet als Kompetenzzentrum für Digitalisierung Lösungen und Services für KMU, Gewerbe, Industrie und die öffentliche Hand.

Der bisherige ctf-Geschäftsführer Christoph Frick wird Mitinhaber, verstärkt Weibel/IT in der operativen Geschäftsführung und ist in der Kundenberatung und Projektleitung tätig. Insbesondere sind die strategische Beratung, die permanente Sicherstellung des Supports und die Ausbildung von jungen Talenten für Christoph Frick wichtige Schlüsselthemen, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit der Integration seines sechsköpfigen Teams bringe der IT-Unternehmer mit über 20 Jahren Erfahrung viel neue Kompetenz und Ressourcen in die Weibel/IT ein.

Weibel/IT schaffe mit der Fusion eine noch bessere Ausgangslage, die Kunden im professionellen IT-Management optimal zu begleiten, wird Weibel/IT-CEO Manuel Domeisen zitiert. Es seien auch weitere Übernahmen denkbar. Denn gemäss Domeisen werde es für viele IT-Kleinunternehmen zunehmend schwieriger, gesamtheitliche Lösungen in Bezug auf die «Digitale Transformation» sicherzustellen. Bereits in den vergangenen Jahren wurden verschiedene Informatik-Unternehmen im Rahmen von Nachfolgelösungen in die Weibel/IT integriert.

Die Weibel/IT AG wurde 1995 gegründet und verfügt neu über 24 Mitarbeitende. (red)