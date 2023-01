Mettler in Wengen weit zurück

Josua Mettler rutscht in der Super-G-Wertung im Europacuprennen um einen Platz nach hinten und ist nun Dritter. Bild: Sven Thomann

Der Obertoggenburger Josua Mettler vermochte im ersten von zwei Europacup-Super-G’s in Wengen nicht mit den Allerschnellsten mitzuhalten. Der 24-Jährige büsste im obersten Streckenteil bereits viel Zeit (1,18 Sekunden) auf den nachmaligen Sieger Nicolo Molteni (Italien) ein. Bis ins Ziel kamen weitere 0,54 Sekunden dazu.

Für Mettler resultierte in diesem Europacuprennen, in welchem er in keinem Abschnitt unter den zehn Schnellsten war, nur Platz 22. Somit rutscht er in der Super-G-Wertung um einen Platz nach hinten und ist nun Dritter. In der Gesamtwertung bleibt Josua Mettler an der Spitze. Am Samstag erfolgt für den Obertoggenburger die zweite Chance in Wengen. (kuc)