Wattwil: Fahrunfähig in Schaufenster gekracht

Dieses Schaufenster zersplitterte beim Unfall in Einzelteile. Bild: Kapo

Am Samstagmorgen um 6.20 Uhr ist ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto an der Wilerstrasse in Wattwil in ein Schaufenster geprallt. Der Mann behändigte laut Polizeiangaben erst den Autoschlüssel eines Kollegen. In der Folge setzte er sich in dessen Auto und fuhr zuerst rückwärts aus einem Parkfeld vor einer Geschäftsliegenschaft. Als er daraufhin wieder vorwärts fahren wollte, prallte das Auto in das Schaufenster des Geschäftes. Danach verständigte er selbst die Polizei.

Die ausrückenden Angehörigen der Kantonspolizei St.Gallen befanden den 21-Jährigen für fahrunfähig. Ausserdem hatte er keinen gültigen Führerausweis. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete bei ihm eine Blut- und Urinprobe an. Am Schaufenster sowie dem Auto entstand Sachschaden von rund 6000 Franken. Das Schaufenster musste durch die örtliche Feuerwehr notdürftig in Stand gesetzt werden. (kapo)