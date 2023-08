29-Jähriger leitet neu den Coop Wattwil

Der 29-jährige Dominik Krensler hat kürzlich die Führung des Coop Supermarkts in Wattwil übernommen. Bild: Zvg

Der langjährige Coop-Mitarbeiter Dominik Krensler übernimmt mehr Verantwortung: Der 29-Jährige leitet seit Kurzem als neuer Geschäftsführer den Coop Wattwil. Dies teilt Coop mit. Nach der abgeschlossenen Lehre als Koch in einem Altersheim startete Dominik Krensler im Jahr 2014 seine berufliche Karriere bei Coop. Im Coop-Restaurant in Uzwil arbeitete er sich bis zum stellvertretenden Geschäftsführer hoch, ehe er 2016 in den Detailhandel wechselte. Dominik Krensler absolvierte im Coop Schlosspark in Frauenfeld während eines Jahres das betriebsinterne Aspirantenprogramm und wurde so schrittweise an die angestrebte Führungsposition herangeführt.

Bereits ein Jahr später konnte er – als stellvertretender Geschäftsführer im Coop Allmendcenter in Frauenfeld – erste Erfahrungen in leitender Position sammeln. Von 2018 bis Juli 2023 leitete der heute 29-Jährige als Geschäftsführer den Supermarkt im Allmendcenter und bildete sich in dieser Zeit laufend weiter. Derzeit absolviert Dominik Krensler die dreijährige Ausbildung zum Betriebswirtschafter HF, die er voraussichtlich im Frühjahr 2024 abschliessen wird.

Per 1. August übernahm Dominik Krensler die Geschäftsführung im Coop Wattwil. «Ich nehme die Verantwortung in einem grösseren Supermarkt gerne wahr und freue mich über die neue Herausforderung», wird er in der Mitteilung zitiert. In Wattwil könne er auf ein eingespieltes 50-köpfiges Team zählen, das einen starken Zusammenhalt habe. Dominik Krenslers Vorgänger in Wattwil, der bisherige Geschäftsführer Moreno Jelmini, arbeitet neu im HR Marketing in der Coop-Verteilzentrale in Gossau. (pd)