Neue SBB-Spartageskarte: Auch Wattwil verzichtet darauf

Die bisherigen Tageskarten gibt es nur noch bis Ende 2023. Bild: Zvg

Die SBB stellt das bisherige Tageskarten-Angebot per 31. Dezember 2023 ein. Als Nachfolgemodell bietet die SBB das Konzept «Spartageskarte Gemeinde» an. Der Gemeinderat Wattwil teilt nun mit, dass er entschieden habe, auf dieses Angebot per 1. Januar 2024 zu verzichten. Damit reiht sich die Toggenburger Gemeinde in eine ganze Serie von Absagen der umliegenden Gemeinden ein, wie diese Zeitung berichtete.

Wattwil argumentiert, dass das neue Angebot gegenüber dem heutigen keinen Mehrwert mehr gegenüber dem normalen Angebot der SBB darstelle und die Ausgestaltung sei auch weniger attraktiv.

Bei der neuen «Spartageskarte Gemeinde» kann zwischen vier Klassen und zwei Preisstufen gewählt werden. Die Regelung, dass das Angebot ausschliesslich von Einwohnenden der Gemeinde genutzt werden kann, fällt weg. Die Spartageskarte kann nicht mehr online reserviert werden, sie müsste persönlich am Schalter der Gemeinde bezogen werden, da sie auf eine bestimmte Person ausgestellt wird, also nicht mehr unpersönlich ist, so die Mitteilung. (pd/mn)