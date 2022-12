Verschlechterung Neue Buslinien am See in der Kritik: 30 Minuten Fahrzeit für 2,4 Kilometer nach Tübach

Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr Kanton St.Gallen und Roland Ochsner, Unternehmensleiter von Bus Ostschweiz, haben das seit 11. Dezember geltende neue Busangebot am See kurz vor der Einführung in den höchsten Tönen gelobt. In der Bevölkerung, vor allem in Goldach, fallen die neuen Buslinien aber mehrheitlich durch.