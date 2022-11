Lütisburger ist Weltmeister in der Sportart Spartan

Sven Lusti aus Grünhügel, Lütisburg, hat vom 4. bis 6. November an der Trifecta World Championship in Sparta, Griechenland, teilgenommen. Dabei ist er in seiner Alterskategorie zum Weltmeister gelaufen, wie die Gemeinde Lütisburg in ihrem Mitteilungsblatt schreibt. Der Gemeinderat gratuliert Sven Lusti zu diesem Erfolg.

Sparten ist ein Extrem-Hindernislauf, wobei es verschiedene Distanzen gibt: Von Sprint (5 Kilometer) bis Ultra Beast (50 Kilometer). Je nach Distanz müssen bis zu 60 Hindernisse überwunden werden, zum Beispiel Überwinden einer hohen Eskaladierwand, Überspringen eines Feuers, an Tauen hochklettern, Speerwurf, unter Stacheldraht hindurch kriechen, sich eine Ziffernkombination merken oder Sandsäcke einen Berg hinaufschleppen. Schafft man ein Hindernis nicht, muss man stattdessen bis zu 30 Straf-Burpees absolvieren (eine Fitnessübung, Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung). Bei den Beast-Distanzen kommen oftmals Berglauf-Elemente dazu.

Bei der Sparten Trifecta WM, an der Sven Lusti teilgenommen hat, mussten die drei gängigen Distanzen Sprint (5 Kilometer), Super (10 Kilometer) und Beast (25 Kilometer) an einem Wochenende bewältigt werden. Am Schluss des dritten Rennens durfte Lusti sich die Goldmedaille in seiner Altersklasse (35 bis 39-jährig) umhängen lassen. (lsf)