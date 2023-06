Die Herren verlieren den kleinen Final

Das Herren-Team des Seilziehclubs Mosnang musste sich im Final Sins 2 geschlagen geben. Bild: PD

Am Seilziehfest Mosnang schien alles angerichtet für einen Spitzenrang des einheimischen Teams in der Kategorie 580 Kilogramm. Als Zweite der Gruppenphase erreichten die Mosliger den Halbfinal, gewannen gegen Stans den ersten Zug, verloren dann aber den zweiten und den entscheidenden dritten Durchgang. Im Kampf um Bronze gegen Sins 2 setzte es die nächste Niederlage. Dem U23-Team erging es ähnlich: Im Halbfinal scheiterten sie an Stans 2, im kleinen Final an Stans 1.

Das Mosliger Frauenteam freut sich über den 3. Rang am Seilziehfest Mosnang. Bild: PD

Jubeln durften hingegen die Mosliger Frauen. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille erfüllten sie nach Platz vier beim Turnier in Stans die Erwartungen. Zumindest eine Einheimische stand am Sonntag zuoberst auf dem Podest. Michaela Koch, Vizepräsidentin des Seilziehclubs Mosnang, zieht inzwischen beim Seilziehclub Gonten. Die amtierenden Schweizermeisterinnen gewannen in Mosnang. (uhu)