Neu St. Johann: Toggenburgshop wird eröffnet

Wie an der Bahnhofstrasse in Wattwil soll neben der Brauerei in Neu St.Johann ein Toggenburgershop eröffent werden. Bild: PD

Seit gut einem Jahr betreibt die Toggenburgshop AG an der Bahnhofstrasse 22 in Wattwil einen Selbstbedienungsladen. Der Laden steht den Kundinnen und Kunden während 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Das Sortiment umfasst vor allem frische Lebensmittel wie Fleisch-, Brot- und Milchprodukte.

Nun entsteht in Neu St. Johann ein zweiter Toggenburgshop. Dieser soll gegen Ende des ersten Quartals 2023 eröffnet werden. Als Standort haben die Betreiber die Remise neben der Brauerei St. Johann gewählt. In der historischen Liegenschaft an zentraler Lage sollen die Produkte ähnlich dem Konzept in Wattwil angeboten werden. In Ergänzung ist ein mit Altersprüfung versehener Ladenteil vorgesehen, in dem das Biersortiment der Brauerei St.Johann angeboten wird. (pd)