Kirchberg: Einbrecher in flagranti erwischt

Eine Patrouille der Kantonspolizei erwischte den Einbrecher im Tankstellenshop. Bild: kapo

Am Donnerstag, kurz nach 1:40 Uhr, ist ein 26-jähriger Litauer in einen Tankstellenshop in Wolfikon eingebrochen. Der 26-jährige Mann verschaffte sich gewaltsam durch die Tür Zutritt in den Tankstellenshop. Im Innern durchsuchte er den Raum sowie die darin befindlichen Behältnisse.

Dabei konnte eine Anwohnerin das Geschehen beobachten und die Polizei alarmieren. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen überraschte den Täter und konnte ihn widerstandslos festnehmen.

Die Kantonspolizei St.Gallen führt nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons weitere Ermittlungen zum Fall durch. Es entstand Sachschaden von rund 2500 Franken. (kapo)