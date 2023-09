Mosnang: Minus für 2024 budgetiert

Der Steuersatz soll in Mosnang 2024 unverändert bleiben. Bild: zvg

Der Mosnanger Gemeinderat hat das Budget für das Jahr 2024 verabschiedet. Budgetiert wird bei einem Umsatz von 21,5 Millionen Franken ein Minus von 473’600 Franken. Zu den Gründen steht nichts in der Meldung im aktuellen Mitteilungsblatt. Der Gemeinderat beantragt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 129 Prozent für die Einkommens- und Vermögenssteuer und einen Grundsteuersatz von 0,5 Promille. An den beiden Vorgemeinden vom 13. November in Dreien und 14. November in Libingen bietet sich der Bevölkerung die Gelegenheit, sich umfassend über das Budget 2024 informieren zu lassen. Die Bürgerversammlung, an der über Budget und Steuersätze abgestimmt wird, findet am 29. November statt. (pd/rop)