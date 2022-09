Fernwärme: Anerkennungspreis für Urs Zwingli

Das Holzenergiezentrum in Nesslau gilt für Lignum St.Gallen als Pionierleistung im Bereich Fernwärme. Bild: PD

Der Interessensverband Lignum Holzkette St.Gallen setzt sich auf mehreren Ebenen für das Holz ein - unter anderem mit der Verleihung der Auszeichnung «St.Galler Holzchopf» und mit der Vergabe von Anerkennungspreisen in verschiedenen Sparten. Alle drei Jahre werden so Persönlichkeiten aus dem Kanton St.Gallen für ihren beispielhaften Umgang mit Holz gewürdigt. Zum 7.Mal hat eine unabhängige Jury die Preisträger bestimmt, die Preisverleihung fand am Freitag in Alt St.Johann statt. Mit dem Wattwiler Urs Zwingli wurde dieses Jahr auch ein Pionier in der Planung und Konzeption von Holzheizkraftwerk und Wärmeverbundanlagen geehrt.

Urs Zwingli erhielt den Anerkennungspreis in der Kategorie «Holzsensibilisierung», wie Lignum in einer Medienmitteilung festhält. Die Holzheizungszentrale in Nesslau sei eine schweizweite Pionierleistung gewesen. Dank Urs Zwingli seien seither zahlreiche weitere Gross- und Verbundanlagen realisiert worden. «Sein Engagement trägt zur CO2 Reduktion bei, stärkt die Forstwirtschaft und fördert das Denken in regionalen Stoffkreisläufen», führte Sepp Fust, Lignum-Geschäftsführer, in seiner Festrede aus. (pd/ser)