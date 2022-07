Höhenflüge und Tiefgang am Konzert von «cantacanti»

Der «Toucher» war Titelgeber des Programms «Flüge&Tauche» von «cantacanti». Bild: Benjamin Manser

Auf der Suche nach Mundartsongs hat der Chor «cantacanti» mit seinem Leiter David Müller viel tiefgründige Schweizer Musik entdeckt und ausgewählt. Da gibt es Songs über Selbstzweifel und über Tage, an denen einfach nichts gelingen will. In vielen Songs erkennt man sich selbst wieder und es tut gut zu merken, dass auch unsere musikalischen Vorbilder hadern und zweifeln.

Aber ganz so negativ bleibt die Songauswahl dann doch nicht, wie es in einer Mitteilung der Kantonsschule Wattwil heisst. Titelgebend für das aktuelle Konzertprogramm ist der Song «Toucher» von ZüriWest, die in diesem Mundart-Programm genauso wenig fehlen dürfen wie Patent Ochsner oder der dichterische Überflieger Mani Matter.

Bei en Auftritten am Samstagabend in Wattwil und am Sonntagabend in Wil sorgt die Band der Kanti Wattwil für die Beats und den grossen Sound. Die Emotionen der Musik werden zudem tänzerisch interpretiert. Das Dance Ensemble - eine Gruppe talentierter Tänzerinnen aus dem Chor - hat das Konzert komplett choreografiert. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zur Deckung der Konzertkosten.