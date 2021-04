TOGGENBURG-TICKER In Wildhaus gibt es bald den ersten Berg-Foxtrail der Ostschweiz +++ Auslandschweizer aus Bütschwil veröffentlicht Buch Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Montag, 26. April, 15:00 Uhr

Wildhaus erhält den ersten Berg-Foxtrail der Ostschweiz

Beim Foxtrail müssen unterwegs Codes geknackt und versteckte Botschaften gefunden werden. Bild: PD

(red/lsf) Foxtrail fasst im Toggenburg Fuss. Im Juni wird in Wildhaus der erste Berg-Foxtrail der Ostschweiz eröffnet, wie Toggenburg Tourismus mitteilt. Wohin die Schnitzeljagd führt, wird noch nicht verraten. Allerdings ist auf der Website bereits folgender Text zu lesen:

«Keine Zeit, die atemberaubende Aussicht auf die Churfirsten und den Säntis zu geniessen, denn wer den Berg-Foxtrail in Wildhaus unter die Füsse nimmt, muss Augen und Ohren offen halten, um die Fährte des schlauen Fuchses aufzuspüren. Die Verfolger begeben sich in luftige Höhe, vernehmen den Klang historischer Kommunikationsanlagen und tauchen im Getümmel der Feriengäste unbemerkt in einen engen Kanal ein. Auch Schleckmäuler kommen in der Heimat weltberühmter Schoggi-Stängeli auf ihre Kosten. Im Vorteil ist, wer den Reformator Zwingli kennt, dessen Kinderstube mitten im Dorf liegt.»

Nach der «Klangspur by Foxtrail» steht Gästen im Toggenburg damit bald das zweite Angebot des beliebten Schnitzeljagd-Machers zur Verfügung. Realisiert wird er dank der Unterstützung der Raiffeisenbank Obertoggenburg.

Montag, 26. April, 13:00 Uhr

Auslandschweizer aus Bütschwil schreibt Buch über seine Arbeit und Reisen in der Druckindustrie

Das Buch des gebürtigen Bütschwilers Bernhard Grob. Bild: PD

(lsf) Bernhard Grob ist Schweizer und Britischer Doppelbürger, der je die Hälfte seines Lebens in beiden Ländern verbracht hat. Seinen Wurzeln in Bütschwil ist er immer noch eng verbunden, auch wenn er heute in England lebt. Nun hat er ein Buch geschrieben über seine vielen Reisen während seiner Tätigkeit in der Druckindustrie, wie er dieser Zeitung mitteilt.

Das Buch basiert auf Reisejournalen, die der Autor während 30 Jahren in 60 Ländern geschrieben hat. Die Berichte beinhalten technische Aspekte der Etiketten-Industrie. Weitere Artikel befassen sich aber auch mit historischen, politischen, sozialen und kulturellen Hintergründen, sowie rein persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen.

Bernhard Grobs Einstieg in die Druckindustrie begann in den späten 60er-Jahren in Wil und St.Gallen. Er war später Mitinhaber und Geschäftsführer von Edale Ltd. und war, all die Jahre nach seiner Übersiedlung nach England im Jahr 1987, für diese Firma tätig.

Das Buch wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung Typografie und Grafische Kommunikation der Universität Reading in England gestaltet, von Xeikon in Belgien & Frankreich gedruckt und von Müller Martini in Zofingen auf gefertigt. Das Buch ist nicht zum offiziellen Verkauf, aber Interessenten können durch eine Spende eine Kopie erhalten. Die Spende werde zur Unterstützung junger Leute in der grafischen Industrie verwendet, wie Grob mitteilt. Mit der Abteilung Typografie und Grafische Kommunikation der Universität Reading als Hauptbegünstigter.

Montag, 26. April, 10:15 Uhr

Ebnat-Kappel: Alkoholisiert Selbstunfall verursacht

Der junge Mann hatte Alkohol getrunken. Bild: Kapo SG

(lsf) Ein 27-Jähriger Mofafahrer ist am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Wildhauserstrasse in Ebnat-Kappel gestürzt. Er war von Krummenau Richtung Ebnat-Kappel unterwegs, als er gemäss seinen Aussagen von einem Auto knapp überholt wurde, deshalb den Randstein touchierte und zu Fall kam. Dabei zog er sich Schürfungen und Prellungen zu, wie die Polizei mitteilt.

Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stellte beim 27-Jährigen einen positiven Atemalkoholwert fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte eine Blut- und Urinprobe.

Montag, 26. April, 09:07 Uhr

Neckertaler genehmigen Rechnung 2020 an der Urne

(uh) An der gestrigen Urnenabstimmung sprachen sich 628 Neckertaler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die Genehmigung der Rechnung der Gemeinde für das Jahr 2020 aus. 28 stimmten dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. Der Ertragsüberschuss betrug rund zwei Millionen Franken. Dieser wird dem Eigenkapital zugeführt.

Sonntag, 25. April, 15:07 Uhr

Dachschaden am Pfarreizentrum Bazenheid wird behoben

Das Dach des Bazenheider Pfarreizentrums wird saniert. Marder hatten dafür gesorgt, dass Wasser eindringen konnte. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Weil sich im Unterdach des Pfarreizentrums Marder eingenistet haben und Wasserschäden entstanden sind, beantragte der Verwaltungsrat für die Sanierungsarbeiten einen Baukredit von 154'000 Franken. Diesen Antrag genehmigten die Stimmberechtigten an der am Sonntag durchgeführten Urnenabstimmung deutlich.

237 Stimmberechtigte hatten ein Ja in die Urne gelegt, lediglich 5 Stimmzettel enthielten ein Nein. Mit der Sanierung wird gleichzeitig eine Photovoltaik-Indachanlage installiert. Die Gesamtkosten werden mit 260'000 Franken beziffert. Davon übernimmt die Kirchgemeinde 154'000 Franken. Die übrigen 106'000 Franken kommen vom Administrationsrat des Kantons St.Gallen sowie von den kantonalen Förderbeiträgen für Energieeffizienz.

Bewilligt wurden an der Abstimmung auch die Jahresrechnung 2020 (241 Ja-/2 Nein-Stimmen) sowie das Budget 2021 (238 Ja-/5 Nein-Stimmen).

Gähwil und Kirchberg sagen ebenfalls Ja

Nebst der katholischen Kirchgemeinde Bazenheid gehören zur Seelsorgeeinheit die katholischen Kirchgemeinden in Gähwil und Kirchberg. Dort hatten die Stimmberechtigten nur über die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 zu befinden.

In Gähwil genehmigten 90 Stimmberechtigte die Jahresrechnung, vier waren dagegen. Ein klares Resultat ergab auch das Budget: 88 Ja-Stimmen, gegenüber 6 Nein-Stimmen.

In Kirchberg bewilligten 257 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Jahresrechnung – sieben waren dagegen. Genehmigt wurde mit 247 Stimmen auch das Budget 2021, 14 Stimmberechtigte legten ein Nein in die Urne.

Sonntag, 25. April, 11:49 Uhr

Klosterkirche Neu St.Johann kann saniert werden

Die Klosterkirche in Neu St.Johann wird bald einer Innenrenovation unterzogen. Bild: PD

(sas) Die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger von Neu St.Johann haben am Samstagabend den beiden Anträgen des Kirchenverwaltungsrats zugestimmt. Somit kann der Innenraum der Kirche saniert werden und die gesamte Klosteranlage wird an den Wärmeverbund der Heizzentrale Toggenburg angeschlossen.

Das Innere der Kirche brauche eine Auffrischung, erklärte der Verwaltungsrat im Vorfeld der Kirchbürgerversammlung. Dazu gehören nicht nur die denkmalpflegerische Erhaltung und Reinigung der kirchlichen Ausstattung sowie die Trockenreinigung der Innenhülle. Die Beleuchtung und die technischen Installationen müssen ebenfalls erneuert werden.

Ausserdem ist die Ölheizung am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Gründliche Abklärungen hätten ergeben, dass ein Anschluss ans Fernwärmenetz in Nesslau die wirtschaftlich und ökologisch sinnvollste Lösung sei, sagte Brian Sieben, Präsident des Kirchenverwaltungsrats im Vorfeld der Versammlung.

Der Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen hat für beide Vorhaben grosszügige finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, so dass die Kirchgemeinde die Ausgaben ohne Steuererhöhungen stemmen kann. Wie Brian Sieben nach der Versammlung sagte, sollen die Projekte möglichst schnell an die Hand genommen werden. «Insbesondere versuchen wird, den Ersatz der Ölheizung vor der neuen Heizsaison abzuschliessen.»