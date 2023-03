Wattwil: Feier für Eltern von Sternenkindern

Die Gedenkstätte Sternenkinder auf dem Friedhof Wattwil. Bild: PD

Es ist für alle betroffenen Personen ein unsagbar schweres Schicksal: Ein Kind am Anfang seines Lebens zu verlieren. Organisationen wie kindsverlust.ch oder der Verein Regenbogen sensibilisieren für dieses Thema und bieten Unterstützung. Immer mehr gibt es auch Gedenkstätten für früh verstorbene Kinder, seit letztem Jahr auch auf dem Friedhof Wattwil. Auf einem wie ein Frauenmänteli gestalteten Stein können Eltern eine Perle mit dem Namen des verstorbenen Kindes anbringen.

Auch Vertreter der Kirchen bieten im Umgang mit Verlust und Trauer Unterstützung an. Dies kann in einem Ritual oder in seelsorgerlicher Begleitung passieren. In diesem Zusammenhang findet in Wattwil neu jedes Jahr eine ökumenische Feier für Menschen, die um ein Kind trauern, statt. Der Anlass ist jeweils am dritten Samstag im März, zum ersten Mal also kommenden Samstag um 17 Uhr in der reformierten Kirche Wattwil. Der Anlass ist offen für alle Personen. Auch die Gedenkstätte ist für die ganze Region Toggenburg gedacht, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Gestaltet wird die ökumenische Feier von Pfarrer Daniel Klingenberg und Religionspädagogin Anna Michel, mit Musik von Heidi Preisig. (pd)