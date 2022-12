Glänzende Form: Josua Mettler gewinnt Europacup-Super-G

Josua Mettler gewinnt Europacup-Super-G. Bild: PD

Ski Alpin Josua Mettler aus Unterwasser zeigt sich weiterhin in bestechender Form: Der B-Kader-Fahrer von Swiss Ski hat am Dienstag im italienischen Santa Caterina das Super-G-Rennen im Europacup mit einem Sieg beendet. Er verwies den Österreicher Andreas Plaier um 0,03 Sekunden auf Rang 2, an dritter Stelle klassierte sich Stefan Rieser aus Österreich mit einem Rückstand von 0,38 Sekunden.

Das Rennen in Italien war wiederum mit starken Fahrern besetzt, die regelmässig im Weltcup antreten, darunter Mettlers Landsmann Urs Kryhenbühl und die Italiener Giovanni Borsotti und Emanuele Buzzi.

Drittes Spitzenresultat im dritten Rennen

Bereits zu Monatsbeginn hat das Mitglied des SSC Toggenburg seinen aktuell glänzenden Zustand mit einem Sieg und einem vierten Rang an den beiden Europacup-Riesenslaloms in Gurgel (Österreich) aufgezeigt. Heute steht in Santa Caterina ein weiterer Super-G auf dem Programm, in das der Unterwässler voller Motivation starten wird. (ab)