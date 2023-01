Jakob Gülünay ist neuer Geschäftsführer der Säntisbahn

Der neue Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG, Jakob Gülünay. Bild: PD

Der Verwaltungsrat der Säntis-Schwebebahn AG hat den 49-jährigen Jakob Gülünay zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er übernimmt die Leitung der Tourismusunternehmung auf dem Säntis und auf der Schwägalp per 1. April 2023.

Mit Jakob Gülünay gelang es, einen ausgewiesenen Marketing- und Digitalisierungsfachmann zu engagieren, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Der gelernte Elektroniker und diplomierte Business & Sport Mental Coach, hat zudem ein CAS in Sportmanagement der Hochschule St. Gallen abgeschlossen. Er war unter anderem Gründer der heutigen Mobilezone Business mit Sitz in Urnäsch, Partner und Mitgründer bei Blockchain Trust Solutions AG, Urstamm AG, Die Wertschaffer AG Eventküche Urnäsch GmbH und bis Ende 2022 Digitalisierungs-Verantwortlicher bei Goba Mineralquelle AG.

Jakob Gülünay tritt die Nachfolge von Martin Sturzenegger an, welcher ein Rekordjahr 2022 beschliessen konnte. Das wegweisende Personalreglement, die angepassten Verkaufsstrukturen oder die komplett überarbeitete Website sind solide Grundlagen für die neue Führung. Sturzenegger wird am 1. April 2023 die Leitung des Innovationsparks Zürich übernehmen. (pd/ahi)