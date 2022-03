Neckertaler Kreismusiktag findet wieder statt

Noch vor Corona: Die Musikgesellschaft Ganterschwil spielte 2018 im Soorpark auf. Bild: Sascha Erni

In diesem Jahr soll er endlich wieder stattfinden: der Neckertaler Kreismusiktag. Im Frühjahr 2020 wurde er auf dieses Jahr verschoben. Lange war allerdings nicht klar, ob und in welchem Umfang der Tag durchgeführt werden kann. Dies schreibt die Musikgesellschaft Ganterschwil im Bütschwiler Mitteilungsblatt. Mitte Februar hat das OK dann entschieden, ein zweitägiges Fest, in einem ähnlichen Rahmen wie es 2020 geplant war, durchzuführen. Nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Fest soll am 20. und 21. Mai in Ganterschwil stattfinden.

Am Freitagabend werden in der Ganterschwiler Mehrzweckhalle «Viera Blech» und «Fihuspa» auftreten. Am Samstag wird das Programm dann ganz dem traditionellen Kreismusiktag gewidmet sein. Der Tag besteht aus den bewerteten Vorträgen, welche in der Kirche stattfinden werden. In der Turnhalle sorgen die Musikgesellschaften des Kreises während des Tages für Unterhaltung.

Am späten Nachmittag findet auf der Hauptstrasse der Marschmusikwettbewerb statt. Zum Abschluss des Tages erfolgen die Rangverkündigung und die Veteranen-Ehrungen. Zum musikalischen Abschluss spielen die «Krainertonic» auf. (red/pd)