Motorradfahrer mit Rega im Spital und 20-jähriger Autofahrer gleich zweimal involviert: Mehrere Unfälle im Toggenburg

Der Unfall passierte auf Höhe des Gasthauses Hulftegg. Bild: Kapo SG

Auf der Hulfteggstrasse in Mühlrüti hat sich am Mittwoch ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Der 19-jährige Motorradfahrer musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Ein 65-jähriger Mann fuhr um 15.20 Uhr mit seinem Auto auf der Hulfteggstrasse von Steg in Richtung Mühlrüti. Gleichzeitig fuhr der 19-jährige Motorradfahrer in entgegengesetzte Richtung. Der Autofahrer beabsichtige, nach links in einen Parkplatz abzubiegen, wozu sein Auto die Gegenfahrbahn überquerte. In der Folge kam es zu einem Zusammenprall.

Der 19-jährige Motorradfahrer wurde unbestimmt verletzt. Bild: Kapo SG

Der 19-Jährige stürzte und kam auf der Gegenfahrbahn zu liegen. Dabei wurde er unbestimmt verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort. Später musste der Verletzte von der Rega ins Spital geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 19'000 Franken.

Nach Unfall und Führerausweis-Entzug erneut am Steuer erwischt

Gleich zweimal hatte am Mittwoch ein 20-Jähriger mit der Polizei zu tun. Kurz vor 9 Uhr verursachte er auf der Rapperswilerstrasse in Ricken einen Selbstunfall. Er war von Wattwil in Richtung Neuhaus unterwegs, als das Auto Höhe Eggweid rechtsseitig aus der Fahrbahn geriet und in der Folge in den dortigen Randstein prallte. Anschliessend fuhr es rund 20 Meter auf dem Randstein weiter, bis es zurück auf der rechten Fahrbahn zum Stillstand kam. Der 20-jährige Autofahrer wurde von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen als fahrunfähig eingestuft. Er musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Das Auto fuhr rund 20 Meter auf dem Randstein weiter. Bild: Kapo SG

Rund acht Stunden später wurde der 20-Jährige erneut als Fahrer seines Auto in Brunnadern kontrolliert. Es erfolgte erneut eine Blut- und Urinprobe. Zudem muss er sich nebst dem Verdacht des mehrfachen Lenkens eines Autos in fahrunfähigem Zustand nun auch noch wegen Fahrens trotz Entzug des Führerausweises vor der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verantworten.

Alkoholisierter E-Bike-Fahrer verunfallt

An der Sonneggstrasse in Ebnat-Kappel kam es Mittwoch, kurz vor 22.40 Uhr, zu einem Selbstunfall eines E-Bike-Fahrers. Der 66-Jährige war in Richtung Wattwil unterwegs, als er Höhe Abzweigung Ackerhusweg aus unbekannten Gründen stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Mann wurde durch die Patrouille als fahrunfähig eingestuft, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,5 mg/l an, was rund 1 Promille entspricht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der 66-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am E-Bike entstand geringer Sachschaden. (kapo)