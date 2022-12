Ski Alpin: Josua Mettler knapp am Podest vorbei

Josua Mettler aus Unterwasser klassierte sich im Riesenslalom in Gurgl auf Rang 4. Archivbild: PD

Im gestrigen Europacup-Riesenslalom in Gurgl (Österreich) haben Josua Mettler und Marco Fischbacher aus Unterwasser erneut mit sehr guten Resultaten geglänzt. B-Kader-Fahrer Mettler klassierte sich auf Rang 4. Das Rennen am Vortag hat er gleichenorts gewonnen. C-Kader-Fahrer Marco Fischbacher reihte sich auf Platz 7 ein und verbesserte sich somit um drei Positionen gegenüber dem Vortag.

Mit zweitbester Laufzeit in die Spitzenränge

Diesmal war es Marco Fischbacher, der im zweiten Lauf so richtig aufdrehen konnte. Dank zweitbester Laufzeit hievte er sich von Rang 21 in die Top 10. Am Donnerstag hatte hingegen Josua Mettler mit einem Exploit im zweiten Durchgang für seinen ersten EC-Sieg in der Disziplin Riesenslalom gesorgt. Gestern vermochte er die gute Ausgangslage aber nicht ganz zu nutzen und fiel von Rang 2 auf Rang 4 zurück. Damit schrammte er um nur fünf Hundertstelsekunden am Podest vorbei. Der Sieg ging an den Belgier Sam Maes.

Josua Mettler führt die Disziplinenwertung

Eine Augenweide aus Obertoggenburger Sicht ist der Blick auf das Gesamtklassement im Riesenslalom-Europacup nach den ersten zwei Rennen dieser Saison: An der Spitze steht Josua Mettler mit 150 Punkten, Marco Fischbacher befindet sich auf Position 7 mit 62 Punkten. Somit sind die beiden Fahrer des SSC Toggenburg aktuell mit Abstand die besten Schweizer Fahrer in dieser Disziplin. (ab)