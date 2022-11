Die FDP Wattwil nominiert Pascal Wiget als Kandidaten für den Schulrat

Flurin Schmid, Präsident FDP Wattwil, Pascal Wiget, Schulratskandidat und Urs Bichler, abtretender Schulrat (von links) an der Nominationsversammlung. Bild: PD

Die FDP Wattwil hat am Montag an der Nominationsversammlung in der Berit Klinik Wattwil für den abtretenden Schulrat Urs Bichler Pascal Wiget als Kandidaten nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Ersatzwahl in den Schulrat findet am 13. März 2023 statt.

Pascal Wiget wuchs in Wattwil auf und absolvierte seine Berufslehre bei der Gemeindeverwaltung Wattwil. Im Anschluss wechselte er in die Bankenbranche und war während mehrerer Jahre bei der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg tätig. Berufsbegleitend bildete er sich in «Banking and Finance» und schliesslich zum Wirtschaftsinformatiker weiter und leitet seit mehreren Jahren ein Team von Softwareentwicklern und IT-Analysten bei Raiffeisen Schweiz.

Pascal Wiget ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Kindergarten- beziehungsweise Vorschulalter. Pascal Wiget überzeugt mit seinem Fachwissen in Informatik- und Finanzfragen. Das sind genau diese Bereichen, in denen die Schulgemeinde Wattwil vor grossen Herausforderungen steht, heisst es weiter. Die FDP Wattwil sei überzeugt, dass mit Pascal Wiget ein fachlich kompetenter Kandidat der Wattwiler Schulbürgerschaft vorschlagen werden könne.

Urs Bichler war 19 Jahre lang Schulrat

Anlässlich der Nominationsversammlung wurde Urs Bichler für seine Dienste im Schulrat gedankt. Er gehörte dem Schulrat während 19 Jahren an. Urs Bichler habe die Geschicke der Schulgemeinde Wattwil-Krinau entscheidend mitgeprägt, heisst es weiter. Mit grossem Engagement habe er sich für die Belange der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen, der Eltern sowie anderen Beteiligten eingesetzt.

Sein Interesse war breit gefächert und es lagen ihm sowohl die technischen als auch die pädagogischen Belange sehr nahe. Im Bereich der Informatik war er stark engagiert und jederzeit bereit, Probleme zu lösen und Betroffenen behilflich zu sein. Er war Mitglied verschiedener Kommissionen. Zuletzt präsidierte er die IT-Kommission, war Mitglied der Baukommission und setzte sich für die Schulwegsicherheit ein. Ein gutes Zusammenwirken aller mitwirkenden Kräfte war ihm stets ein grosses Anliegen. Seine stetige Bereitschaft, einzuspringen wo Bedarf war, zeichnete ihn aus, ist weiter zu lesen.

Ersatzwahl Gemeinderat Wattwil

Die Parteimitglieder der FDP Wattwil haben anlässlich der Nominationsversammlung die Parteileitung ermächtigt, allfällige Kandidatinnen und Kandidaten für die Ersatzwahl in den Gemeinderat Wattwil anzuhören, für diese Wahlempfehlungen auszusprechen oder aber, bei ausbleibenden Kandidaturen, einen eigenen Vorschlag einzureichen. (pd/mas)