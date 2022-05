Diakon verlässt Lichtensteig

Diakon Andreas Barth wird im Mai in der Kirche Lichtensteig verabschiedet. Bild: Ralph Ribi

In diesem Jahr wird Diakon Andreas Barth neue Aufgaben übernehmen. Im Mai wird der Diakon in der katholischen Kirche Lichtensteig verabschiedet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Schon seit 2019 ist er verantwortlich für den Bereich der Behinderten- und Gehörlosenseelsorge des Bistums St.Gallens. Bei der katholischen Landeskirche im Thurgau soll ebenfalls ein solcher Fachbereich entstehen. Unter dem Namen «SeelsorgePlus» gestaltet Andreas Barth dort künftig «Seelsorge, Coaching und Projekte mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung».

Der Diakon hat die neue Aufgabe bereits zu einem kleineren Pensum seit Dezember 2021 begonnen und wird am 8. Mai um 10.30 Uhr im Gottesdienst in der katholischen Kirche in Lichtensteig aus seinen Aufgaben in der Seelsorgeeinheit verabschiedet. Beim anschliessenden Apéro besteht die Möglichkeit das Vergangene noch einmal Revue passieren zu lassen und sich von Andreas Barth zu verabschieden. Er widmet sich dann seinem Herzensprojekt der Spezialseelsorge in beiden Kantonen. (pd/mas)