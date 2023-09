Seilziehclub Mosnang an Weltmeisterschaft in Sursee

Gleich acht Teams des Seilziehclub Mosnang sind an der Weltmeisterschaft in Sursee vertreten. Bild: zvg

Vom 31. August bis 3. September findet die Seilziehweltmeisterschaft in Sursee statt. An den Turnieren am Donnerstag und Freitag starten insgesamt acht Teams des Seilziehclub Mosnang (SZCM) in verschiedenen Gewichtsklassen.

Insgesamt konnten sich 14 Mitglieder des Seilziehclub Mosnang für die Nationalmannschaft selektionieren lassen. Sie werden die Schweiz in den verschiedenen Gewichtsklassen repräsentieren. Mit Markus Schnetzer (U19), Roman Brändle (U23), Felix Alpiger (Herren 560kg) und Markus Alpiger (Chef Leistungssport) stellt der SZCM zusätzlich vier Funktionäre in der Schweizer Nationalmannschaftsdelegation.

Die letzte Seilziehweltmeisterschaft in der Schweiz ist bereits elf Jahre her. Im September 2012 wurde sie in Appenzell ausgetragen. (pd)