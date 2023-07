Kirchberg: Finalissima des Jubiläums der «Eintracht» mit grossen Namen

Sänger Seven tritt im Restaurant Eintracht auf. Bild: PD

Zum Abschluss des 10-tägigen Jubiläumsfestes des Restaurant Eintracht stehen an diesem Wochenende Seven, Make Plain und Marc Sway auf der Bühne, schreiben die Veranstalter.

Die lauschige Atmosphäre unter dem stattlichen Amberbaum im dazugehörigen Biergarten zum Häne sowie hochkarätige Konzerte lockten in der vergangenen Woche bereits zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Kirchberg. DJ Piccolo und Seven am Freitag sowie das Tessiner Duo Make Plain, DJ Year 94 und Marc Sway am Samstag versprechen nun nochmals mitreissende Live-Momente. Das Gelände ist ab 16 Uhr offen, die Konzerte beginnen um 20 und 21 Uhr. (pd)