Bütschwilerin im Finale von Schweizer Jugend forscht

Arbeitsplatz in der Bibliothek der Università della Svizzera Italiana in Lugano. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Das Finale des 56. Nationalen Wettbewerbs von Schweizer Jugend forscht findet dieses Jahr am 23. April an der Università della Svizzera Italiana in Lugano statt. Das teilen die Organisatoren mit. Mehr als 100 Jugendliche haben sich für den Final qualifiziert.

Um beim offiziellen Jungforscherwettbewerb der Schweiz dabei zu sein, hätten die Jugendlichen zeitintensiv und mit Hochdruck gearbeitet, heisst es weiter. Neben der Bewertung der Expertenjury sind Sonderpreise zu gewinnen, die eine Teilnahme an internationalen Wissenschaftswettbewerben und Veranstaltungen ermöglichen.

Aus dem Toggenburg qualifizierte sich die 19-jährigen Bütschwilerin Eliane Brägger mit der Arbeit «Luzides Träumen: Eine Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Lernfähigkeit und von möglichen Konsequenzen» fürs Finale. Aus der Region Wil gelang das gleiche Kunststück der 18-jährigen Soraya Schwensow mit der Arbeit «Mía pólis, dýo ópseis. Encounters in Late Antique Alexandria: The Two Worlds of the Female Philosopher Hypatia and Bishop Cyril». (pd/mkn)

Bütschwil / Mosnang: Langenrainstrasse wird gesperrt Die Langenrainstrasse muss in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil gesperrt werden. Bild: PD Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Langenrainstrasse wird im neu geplanten Industriegebiet Lerchenfeld eine Vollsperrung der Strasse notwendig. Diese betrifft den Bereich vom Bahnübergang bis zur Stelle, an welchem der Grämigerbach die Strasse quert. Folglich wird die Durchfahrt von der Langenrainstrasse in beide Richtungen verunmöglicht. Für den Weg von Mosnang nach Lütisburg-Station oder umgekehrt wird eine Umleitung über Bütschwil erforderlich. Das teilt die Gemeinde Mosnang mit. Die Zufahrten sind bis zur Baustelle auf beiden Seiten signalisiert und bleibt stets gewährleistet. Die Sperrung beginnt am Montag, 25. April, um neun Uhr und endet am Freitag, 29. April, um bis 18.00 Uhr. (gk)

Neckertal-Degersheim muss sich gegen Appenzell mit einem 2:2 begnügen Neckertal-Degersheim-Captain Dimitri Büchler (vorne) schoss den 1:1-Ausgleich. Bild: Beat Lanzendorfer Das ist ärgerlich. Drittligist Neckertal-Degersheim führt am Mittwoch im Nachtragsspiel in Appenzell bis in die Nachspielzeit mit 2:1, muss dann aber noch den Ausgleich hinnehmen. Dazu sagt Trainer Markus Danuser: «Das späte Gegentor ist ärgerlich, aufgrund der zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten geht das Resultat aber in Ordnung.» Die Heimelf, die aufgrund der Tabellenlage auf Punkte angewiesen ist, erwischte den besseren Start. Die ungemütliche Situation schien den Spielern bewusst zu sein, denn sie kreierten sich einige Chancen. Eine davon nutzte Peterer schon nach zehn Minuten zur Führung. «Wir spielten in dieser Phase zu passiv und kamen oft einen Schritt zu spät», sagte der Neckertaler Trainer. Er brachte dies nicht als Entschuldigung an, dennoch war es offensichtlich, dass bei den Gästen einige Abwesende schmerzlich vermisst wurden. Trotz dieses Handicaps konnte sich der Tabellenfünfte nach dem Seitenwechsel steigern und kam durch Büchler zum Ausgleich. Und trotz weiterer Chancen durch Gübeli, Lieberherr und Manzo dauerte es bis zur 76. Minute, bis die Gäste ein zweites Mal jubeln durften. Ein Kombination zwischen Manzo und Lieberherr schloss Letzterer zum 2:1 ab. Obwohl sich die Appenzeller keine nennenswerte Torchance mehr erarbeiten konnten, gelang ihnen der aus ihrer Sicht umjubelte Ausgleich. Erneut war es Peterer, der richtig stand. Im Anschluss an einen Freistoss drückte er den Ball zum 2:2 über die Linie. (bl)

Das Toggenburg im Bild: Oben Winter, unten Frühling Die Churfirsten sind noch schneebedeckt. Bild: Ralph Brühwiler In höheren Lagen liegt noch Schnee, doch im Tal grünt es immer mehr. Im Toggenburg liegen damit Winter und Frühling nah beieinander. So auch in diesem Bild, das die schneebedeckten Churfirsten mit einer grünen Wiese im Vordergrund zeigt. (lsf)

Einbruch in Ganterschwil: Fleisch aus Metzgerei gestohlen Die Täterschaft stahl Fleisch im Wert von rund 230 Franken. Bild: Tobias Garcia In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in eine Metzgerei an der Aewilerstrasse in Ganterschwil eingebrochen. Die Täterschaft schlug ein Fenster ein, öffnete dieses von innen und gelangte dadurch in den Schlachtraum. Dort stahl sie Fleisch im Wert von rund 230 Franken. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 1000 Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. (red)

Brennender Lieferwagen auf der Rickenstrasse Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Bild: Kapo SG Am Dienstagnachmittag, kurz nach 15.40 Uhr, ist an der Rickenstrasse in St.Gallenkappel der Motorraum eines Lieferwagens in Brand geraten. Der 28-jährige Lenker war mit seinem Fahrzeug von Neuhaus herkommend in Richtung Ricken unterwegs. Beim Aufwärtsfahren bemerkte er einen Leistungsabfall des Lieferwagens. Der Mann fuhr rechtsseitig auf das Trottoir und bremste den Lieferwagen bis zum Stillstand ab. Kurz darauf begann der Motorraum des Lieferwagens zu brennen. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Brand dürfte auf einen technischen Defekt am Lieferwagen zurückzuführen sein. Das Fahrzeug wurde beim Brand total beschädigt. (red)

Ab Dienstag wird beim Abzweiger Schwägalpstrasse in Neu St.Johann gebaut Während der Sommermonaten wird der Abzweiger Schwägalpstrasse in Neu St.Johann saniert. Bild: Sabine Camedda Die Bauarbeiten für das Objekt «Abzweiger Schwägalpstrasse» werden ab Dienstag, 19. April begonnen. Sie dauern bis voraussichtlich im August 2022. Das schreibt die Gemeinde Nesslau auf ihrer Internetseite. Die Strassenbauarbeiten seien an die E. Weber AG vergeben worden. Der Fussgängerstreifen über die Schwägalpstrasse im Bereich des Einlenkers wird aus Gründen der Verkehrssicherheit um etwa drei Meter in Richtung Schwägalp verschoben. Eine Fussgängerschutzinsel wird neu erstellt und in Lage und Form normgerecht angepasst. Die Beleuchtung im Knotenbereich wird ebenfalls angepasst. Der massiv beschädigte Strassenbelag wird aufgrund des schlechten Zustands ersetzt. Mit diesen Arbeiten wird auch die gesamte Knotengeometrie an die heute geltenden Standards angepasst. Die Wasserversogrung Nesslau erneuert im Bereich des Knotens, wie auch in einem Teil der Toggenburgerstrasse, die Wasserleitung. Die Ausführung erfolgt in Etappen. Begonnen wird auf der Westseite (Bereich Mehrzweckgebäude). Der Verkehr wird durch eine Lichtsignalanlage gesteuert. Damit kein Umlagerungsverkehr generiert wird, erfolgt die Verkehrsführung auf der Sidwaldstrasse in dieser Zeit im Einbahnverkehr (Fahrtrichtung Schwägalp). Der Zugang zu den Liegenschaften und Geschäftsbetrieben ist mit gewissen baulichen Einschränkungen gewährleistet. (gk)

13-jähriger Töfflifahrer bei Unfall in Ganterschwil verletzt Der Töfflifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bild: Kapo SG Am Dienstagmorgen, um 7.55 Uhr, ist es an der Aewilerstrasse in Ganterschwil zu einer Kollision zwischen einem Töffli und einem Auto gekommen. Ein 78-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Lütisburg herkommend in Richtung Oberhelfenschwil. Bei der Verzweigung in Richtung Stocken beabsichtigte der Mann, nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und einem entgegenkommenden Mofa. Der 13-jährige Töfflifahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 2000 Franken. (red)

Neue Waldräte für die Waldregion 1 St.Gallen Caroline Bartholet, Gemeindepräsidentin Niederbüren, Waldrätin Waldregion 1. Bild: PD Die fünf Waldregionen im Kanton St.Gallen werden von den jeweiligen Waldräten geführt. In der Waldregion 1 kommt es zu zwei Mutationen. Die Gemeindevertreter Caroline Bartholet und Roland Hardegger ersetzen die zurücktretenden Waldräte Roman Habrik und Monika Scherrer, wie es in einer Mitteilung heisst. Roland Hardegger, Gemeindepräsident Zuzwil, Waldrat Waldregion 1. Bild: PD Roman Habrik, Gemeindepräsident von Kirchberg, tritt per 31. März 2022 aus dem Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen zurück. Als Nachfolgerin hat das Volkswirtschaftsdepartement die Gemeindepräsidentin von Niederbüren, Caroline Bartholet, gewählt. Ebenso gewählt wurde Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil, der per 1. Juli 2022 auf Monika Scherrer folgt, die als Gemeindepräsidentin von Degersheim zurücktreten wird. Damit ist die Vertretung der Politischen Gemeinden im Waldrat durchgehend sichergestellt. Strategisches Führungsorgan Der Waldrat ist das strategische Führungsorgan der Waldregion. Das siebenköpfige Gremium besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von öffentlichen und privaten Waldeigentümern sowie von Politischen Gemeinden. Der Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen, welche rund 9’500 Hektaren Wald und 10 Forstreviere von Rorschach bis Wil umfasst, wird präsidiert von Katrin Meier, Bürgerratspräsidentin der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Auf der operativen Ebene zeichnet der Regionalförster zusammen mit den Revierförstern verantwortlich für die hoheitlichen und betrieblichen Belange der Waldbewirtschaftung und -planung. (pd/mas)

Zwei Einbrüche in Lütisburg In Lütisburg kam es zu einem Einbruch Bild: Kapo In Lütisburg Station suchte eine unbekannte Täterschaft gleich zwei Firmen in der Sägenbachstrasse heim, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Im ersten Fall brach sie mehrere Türen und Fenster sowie im Inneren der Räume eine Kaffeemaschine auf und nahm das darin befindliche Münzgeld an sich. Beim zweiten Einbruch wurden drei Funkgeräte im Wert von rund 2'000 Franken gestohlen. Der Sachschaden bei den beiden Einbrüchen beläuft sich auf über 8'000 Franken. Ebenfalls in Lütisburg Station, jedoch im Lerchenfeld, brach eine unbekannte Täterschaft die Tür einer Lagerhalle auf. Zum allfälligen Deliktsgut können noch keine Angaben gemacht werden. (kapo/mas)

Mit Tempo 30 durch Alt St.Johann Für die Durchfahrt durchs Dorf Alt St.Johann gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Bild: Sabine Camedda In diesen Tagen werden die Arbeiten für die Verkehrsberuhigungsmassnahmen in den Dörfern Alt St.Johann und Unterwasser wieder aufgenommen. Diese dienen unter anderem der Schulwegsicherheit. Bereits jetzt gilt auf der Dorfstrasse in Alt St.Johann eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die entsprechende Signalisation wurde in den vergangenen Tagen angebracht. (sas)

Neue Leitungsperson bei der PHSG in Wattwil Christof Peter übernimmt ab August 2022 die Leitung des Regionalen Didaktischen Zentrums der PHSG in Wattwil. Bild: PD Die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) hat neue Leitungspersonen für die Regionalen Didaktischen Zentren (RDZ) in Wattwil und auch Gossau gewählt. Ab August 2022 wird Christof Peter die Leitung des RDZ Wattwil übernehmen. Christof Peter ist ausgebildeter Kaufmann und hat acht Jahre auf einer Bank gearbeitet. Vor rund 15 Jahren hat er auf dem zweiten Bildungsweg das Primarlehrerdiplom an der PHSG erlangt und ist seitdem als Mittelstufenlehrer in Niederuzwil tätig. Im Jahr 2020 hat er den Joint Degree Master Fachdidaktik Mathematik an der PH Zürich und ETH Zürich erworben. Seit 2016 arbeitet er parallel zu seiner Tätigkeit als Mittelstufenlehrer auch als Dozierender für Fachdidaktik Mathematik an der PHSG. Zudem fungiert er als Mentor in der Berufspraktischen Ausbildung der Studierenden. Die abtretende Leitungsperson Beatrice Straub Haaf, Leiterin RDZ Wattwil, hat ihre Leitungstätigkeiten bereits seit der Gründungszeit der RDZ inne. Dienstleistungen der RDZ Die fünf RDZ in Sargans, Rorschach, Gossau, Wattwil und Rapperswil-Jona erbringen Dienstleistungen zugunsten der Schulgemeinden und Lehrpersonen. In der Mediathek stehen vielfältige Unterrichtsmedien und Materialien zur Ausleihe bereit. Beratungsangebote sowie Aus- und Weiterbildungskurse geben Studierenden, Berufseinsteigenden, Lehrpersonen und Praxislehrpersonen Anstösse für die praktische Arbeit. Zudem werden in dieser schweizweit einmaligen Einrichtung innovative Lernarrangements entwickelt, die von Klassen und Lehrpersonen besucht werden können. (pd/mas)

Seilzieh-Weltmeisterschaft 2028 findet in St.Gallen statt 2028 werden die Schweizer Seilzieher an der Weltmeisterschaft Heimrecht geniessen. Bild: Manuela Jans-Koch (29. August 2019) Die Weltmeisterschaft der Seilzieher 2028 findet in St.Gallen statt. Am vergangenen Freitag fand die persönliche Präsentation der Bewerbung anlässlich des TWIF (Weltverband des Seilziehsports) Kongress in Sursee statt. Michaela Koch als Projektentwicklerin seitens des Seilziehclub Mosnang hat die Bewerbung für die WM 2028 mit der Stadt St. Gallen entwickelt. Die Delegierten aller Nationen seien derart überzeugt gewesen, dass sie die Kandidatur von der Schweiz angenommen haben, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Stadt St. Gallen und vor allem der Seilziehclub Mosnang als Organisator freuen sich, nach der EM 2001 in Bütschwil

nun die Weltmeisterschaften 2028 durchführen zu dürfen. (pd/sas)

Radball: Mosnang gewinnt mit Ersatzspieler Lukas Schönenberger Die Mosnanger Radballer Rafael Artho und Lukas Schönenberger im Spiel gegen Altdorf 3. Bild: PD Vor der vierten Runde der Nationalliga A musste das junge Mosnanger Radballduo eine Hiobsbotschaft verkünden. Björn Vogel verletzte sich im Konditionstraining auf dem Rennrad nach einem Sturz an der Schuler und fällt so sicher vier Wochen aus. Lukas Schönenberger, der bis 2021 für den RMV Mosnang spielte, kam mit Rafael Artho zu seinem Comeback. In den fünf Spielen, die Mosnang in Altdorf absolvierte, gab es vier Siege. Einzig gegen Vizeweltmeister Pfungen mit den Gebrüder Waibel, der klaren Nummer eins in der Schweiz, gab es eine 1:5-Niederlage. Gegen Altdorf 2 gewannen die Toggenburger klar mit 7:1. Gegen Altdorf 3 konnten sich Artho/Schönenberger mit 3:1 durchsetzen. Das Mosnanger Radballduo konnte weitere Siege – gegen Oftringen mit 4:1 und gegen Altdorf 1 mit 6:3 – verbuchen. Nach der vierten Runde liegt Pfungen klar vor Mosnang und Oftringen. Mit diesem zweiten Tabellenrang nach einem Drittel der Schweizer Meisterschaft haben sich die Mosanger Radballer für die Weltcupserie qualifiziert. (pd/sas)

Wattwil: Katholische Kirchbürger nehmen alle Geschäfte an Die katholischen Kirchbürger von Wattwil haben die Rechnung, das Budget und den Steuerfuss angenommen. Bild: Sabine Camedda Am Sonntag, 10. April, wurde in der Katholischen Kirchgemeinde Wattwil anstelle der Kirchbürgerversammlung eine Urnenabstimmung durchgeführt. Die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger hatten über die Erfolgsrechnung 2021, das Budget mit Steuerfuss 2022 und die teilrevidierte Gemeindeordnung zu befinden. Alle Geschäfte wurden mit grossem Mehr angenommen. Von insgesamt 291 Stimmenden wurde die Erfolgsrechnung mit 273, das Budget mit Steuerfuss 2022 mit 257 und die teilrevidierte Gemeindeordnung mit 269 Ja-Stimmen genehmigt. Die Stimmbeteiligung lag bei 13,8 Prozent. Das teilt der Kirchenverwaltungsrat, zusammen mit eine Dank für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen, mit. (pd/sas)