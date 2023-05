Volles Programm am 29. April in Lichtensteig

Verschiedene Anlässe finden am Samstag, 29. April in Lichtensteig statt – unter anderem auch eine Aufführung im Chössi-Theater. Bild: PD

Am Samstag, 29. April kommen in Lichtensteig über den ganzen Tag verteilt gleich mehrere Veranstaltungen von Projekten, Vereinen und weiteren Akteurinnen und Akteuren zusammen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Chääswelt Toggenburg führt einen Frühlingsmarkt mit Toggenburger Spezialitäten und Festwirtschaft durch. Zudem wird der Rundgang «Lichtensteig reloaded» im Zusammenhang mit dem Wakkerpreis 2023 eröffnet. Davor dürfen die Besucherinnen und Besucher selbst Hand anlegen am öffentlichen Mini-Skulpturenbauen.

Des Weiteren eröffnet an der Hauptgasse 3 – ehemals Möbel Bleiker – ein Mini-Manufakturladen, der Produkte von innovativen Schweizer Herstellerinnen und Herstellern anbietet. Führungen gibt es im Stadtufer und im Rathaus für Kultur. Wem das noch nicht reicht, kann auch noch die «Boulder-Eggä» im Stadtufer ausprobieren. Ausserdem lädt die Beiz vom Chössi-Theater tagsüber ein zum Verweilen, am Abend dann zum Essen und zur Vorstellung «Farry Tails reloaded». Den «Dogo Welcome Desk» mit Kunstkollektiven von Hum-Sar und Nona Krach gibt es auch noch. Wer dann noch mag, kann bei der Jungen Bühne Toggenburg zur Band «Dachs» abfeiern. (pd/mas)